"العمودي" يتسلم أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية

تسلّم الدكتور هشام العمودي اليوم الاثنين أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية، حيث تسلمها من مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الغربية جمال بالخيور.
تسلّم الدكتور هشام العمودي اليوم الاثنين أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية، حيث تسلمها من مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الغربية جمال بالخيور.
تسلّم الدكتور هشام العمودي اليوم الاثنين أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية، حيث تسلمها من مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الغربية جمال بالخيور.
تسلّم الدكتور هشام العمودي اليوم الاثنين أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية، حيث تسلمها من مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الغربية جمال بالخيور.