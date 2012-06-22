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متحدث "الصحة": تحورات كورونا أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر وأغلبها غير مؤثر

قال: يجب علينا جميعاً الاستمرار في الاحترازات وأخذ اللقاح لمنع انتشارها بإذن الله

قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن التحورات في الفيروسات، ومنها كورونا، أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرّر وأغلبها غير مؤثر.

وتابع عبر حسابه في تويتر: يجب علينا جميعاً الاستمرار في الاحترازات، وأخذ اللقاح لمنع انتشارها، بإذن الله.

وأمس قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يجب علينا الاستمرار في الاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكّد على جميع المناطق التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": تحورات كورونا أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر وأغلبها غير مؤثر
سبق

قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن التحورات في الفيروسات، ومنها كورونا، أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرّر وأغلبها غير مؤثر.

وتابع عبر حسابه في تويتر: يجب علينا جميعاً الاستمرار في الاحترازات، وأخذ اللقاح لمنع انتشارها، بإذن الله.

وأمس قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يجب علينا الاستمرار في الاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكّد على جميع المناطق التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
01:01 PM

متحدث "الصحة": تحورات كورونا أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر وأغلبها غير مؤثر

قال: يجب علينا جميعاً الاستمرار في الاحترازات وأخذ اللقاح لمنع انتشارها بإذن الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,088

قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن التحورات في الفيروسات، ومنها كورونا، أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرّر وأغلبها غير مؤثر.

وتابع عبر حسابه في تويتر: يجب علينا جميعاً الاستمرار في الاحترازات، وأخذ اللقاح لمنع انتشارها، بإذن الله.

وأمس قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يجب علينا الاستمرار في الاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكّد على جميع المناطق التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

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