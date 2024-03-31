مصر.. السيسي يرفع الحد الأدنى لأجور الموظفين

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس وفق ما نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية.