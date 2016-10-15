النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة الكامل" توقف اختبارات الطالبات بعد انقطاع التيار.. وتتقاذف المسؤولية مع "الكهرباء"

3 آلاف طالب وطالبة يعانون الحرارة الشديدة منذ 3 أيام

أوقفت جامعة الكامل الاختبارات في شطر الطالبات بعد تعطُّل التيار الكهربائي من جراء اندلاع حريق في المولدات الكهربائية يوم السبت الماضي.

وشعر قرابة ثلاثة آلاف طالب وطالبة بجامعة الكامل (100 كلم شمال مكة) بمعاناة كبيرة بعد انقطاع التيار الكهربائي، وعدم إصلاح العطل منذ ثلاثة أيام.

وعانى الطلاب والطالبات، الذين اضطروا للحضور اليومين الماضيين، ارتفاع درجات الحرارة الشديد؛ إذ أصروا على الحضور لأداء اختبارات الفصل الأول النصفية. ومع الوضع الذي لا يطاق قررت إدارة الجامعة إيقاف الاختبارات في جانب الطالبات حتى إعادة التيار الكهربائي؛ إذ لا توفر المولدات الاحتياطية إلا الإضاءة فقط.

وقال عميد فرع جامعة الكامل، الدكتور محمد مدرس، لـ"سبق": إن انقطاع الكهرباء كان بسبب اندلاع حريق يوم السبت الماضي في المولدات الكهربائية التابعة للشركة داخل أسوار الجامعة، وتم عمل المحاضر اللازمة مع الجهات المختصة، إلا أنه لم يتم إصلاح العطل حتى اليوم.

وأوضح الدكتور أنهم طالبوا بإيجاد مولدات احتياطية على الأقل.. مشيرًا إلى أنهم اضطروا لإيقاف الاختبارات في قسم الطالبات مؤقتًا حتى يتم إصلاح العطل.

وأبدى الدكتور مخاوفه من تأثر المعامل الكيميائية من جراء العطل، مؤكدًا أنهم ما زالوا مستمرين في التواصل مع الشركة لإيجاد الحل في أسرع وقت ممكن.

من جهته، قال مدير فرع شركة الكهرباء في خليص، المهندس خالد الرايقي، إن عطل الكهرباء داخلي في الجامعة، وتسبب في احتراق القاطع الخاص بالشركة. مبينًا أن الشركة قامت بالإصلاح، وأنه جاهز للتشغيل في أي وقت، لكن بعد إصلاح العطل لديهم بالجامعة.

جدة جامعة الكامل التيار الكهربائي عميد فرع جامعة الكامل محمد مدرس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة الكامل" توقف اختبارات الطالبات بعد انقطاع التيار.. وتتقاذف المسؤولية مع "الكهرباء"
سبق

أوقفت جامعة الكامل الاختبارات في شطر الطالبات بعد تعطُّل التيار الكهربائي من جراء اندلاع حريق في المولدات الكهربائية يوم السبت الماضي.

وشعر قرابة ثلاثة آلاف طالب وطالبة بجامعة الكامل (100 كلم شمال مكة) بمعاناة كبيرة بعد انقطاع التيار الكهربائي، وعدم إصلاح العطل منذ ثلاثة أيام.

وعانى الطلاب والطالبات، الذين اضطروا للحضور اليومين الماضيين، ارتفاع درجات الحرارة الشديد؛ إذ أصروا على الحضور لأداء اختبارات الفصل الأول النصفية. ومع الوضع الذي لا يطاق قررت إدارة الجامعة إيقاف الاختبارات في جانب الطالبات حتى إعادة التيار الكهربائي؛ إذ لا توفر المولدات الاحتياطية إلا الإضاءة فقط.

وقال عميد فرع جامعة الكامل، الدكتور محمد مدرس، لـ"سبق": إن انقطاع الكهرباء كان بسبب اندلاع حريق يوم السبت الماضي في المولدات الكهربائية التابعة للشركة داخل أسوار الجامعة، وتم عمل المحاضر اللازمة مع الجهات المختصة، إلا أنه لم يتم إصلاح العطل حتى اليوم.

وأوضح الدكتور أنهم طالبوا بإيجاد مولدات احتياطية على الأقل.. مشيرًا إلى أنهم اضطروا لإيقاف الاختبارات في قسم الطالبات مؤقتًا حتى يتم إصلاح العطل.

وأبدى الدكتور مخاوفه من تأثر المعامل الكيميائية من جراء العطل، مؤكدًا أنهم ما زالوا مستمرين في التواصل مع الشركة لإيجاد الحل في أسرع وقت ممكن.

من جهته، قال مدير فرع شركة الكهرباء في خليص، المهندس خالد الرايقي، إن عطل الكهرباء داخلي في الجامعة، وتسبب في احتراق القاطع الخاص بالشركة. مبينًا أن الشركة قامت بالإصلاح، وأنه جاهز للتشغيل في أي وقت، لكن بعد إصلاح العطل لديهم بالجامعة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:05 AM

"جامعة الكامل" توقف اختبارات الطالبات بعد انقطاع التيار.. وتتقاذف المسؤولية مع "الكهرباء"

3 آلاف طالب وطالبة يعانون الحرارة الشديدة منذ 3 أيام

A A A
محمد حضاض - جدة
1
1,267

أوقفت جامعة الكامل الاختبارات في شطر الطالبات بعد تعطُّل التيار الكهربائي من جراء اندلاع حريق في المولدات الكهربائية يوم السبت الماضي.

وشعر قرابة ثلاثة آلاف طالب وطالبة بجامعة الكامل (100 كلم شمال مكة) بمعاناة كبيرة بعد انقطاع التيار الكهربائي، وعدم إصلاح العطل منذ ثلاثة أيام.

وعانى الطلاب والطالبات، الذين اضطروا للحضور اليومين الماضيين، ارتفاع درجات الحرارة الشديد؛ إذ أصروا على الحضور لأداء اختبارات الفصل الأول النصفية. ومع الوضع الذي لا يطاق قررت إدارة الجامعة إيقاف الاختبارات في جانب الطالبات حتى إعادة التيار الكهربائي؛ إذ لا توفر المولدات الاحتياطية إلا الإضاءة فقط.

وقال عميد فرع جامعة الكامل، الدكتور محمد مدرس، لـ"سبق": إن انقطاع الكهرباء كان بسبب اندلاع حريق يوم السبت الماضي في المولدات الكهربائية التابعة للشركة داخل أسوار الجامعة، وتم عمل المحاضر اللازمة مع الجهات المختصة، إلا أنه لم يتم إصلاح العطل حتى اليوم.

وأوضح الدكتور أنهم طالبوا بإيجاد مولدات احتياطية على الأقل.. مشيرًا إلى أنهم اضطروا لإيقاف الاختبارات في قسم الطالبات مؤقتًا حتى يتم إصلاح العطل.

وأبدى الدكتور مخاوفه من تأثر المعامل الكيميائية من جراء العطل، مؤكدًا أنهم ما زالوا مستمرين في التواصل مع الشركة لإيجاد الحل في أسرع وقت ممكن.

من جهته، قال مدير فرع شركة الكهرباء في خليص، المهندس خالد الرايقي، إن عطل الكهرباء داخلي في الجامعة، وتسبب في احتراق القاطع الخاص بالشركة. مبينًا أن الشركة قامت بالإصلاح، وأنه جاهز للتشغيل في أي وقت، لكن بعد إصلاح العطل لديهم بالجامعة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,087
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,783
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,886
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,600

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة