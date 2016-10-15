"جامعة الكامل" توقف اختبارات الطالبات بعد انقطاع التيار.. وتتقاذف المسؤولية مع "الكهرباء"

3 آلاف طالب وطالبة يعانون الحرارة الشديدة منذ 3 أيام

أوقفت جامعة الكامل الاختبارات في شطر الطالبات بعد تعطُّل التيار الكهربائي من جراء اندلاع حريق في المولدات الكهربائية يوم السبت الماضي.

وشعر قرابة ثلاثة آلاف طالب وطالبة بجامعة الكامل (100 كلم شمال مكة) بمعاناة كبيرة بعد انقطاع التيار الكهربائي، وعدم إصلاح العطل منذ ثلاثة أيام.

وعانى الطلاب والطالبات، الذين اضطروا للحضور اليومين الماضيين، ارتفاع درجات الحرارة الشديد؛ إذ أصروا على الحضور لأداء اختبارات الفصل الأول النصفية. ومع الوضع الذي لا يطاق قررت إدارة الجامعة إيقاف الاختبارات في جانب الطالبات حتى إعادة التيار الكهربائي؛ إذ لا توفر المولدات الاحتياطية إلا الإضاءة فقط.

وقال عميد فرع جامعة الكامل، الدكتور محمد مدرس، لـ"سبق": إن انقطاع الكهرباء كان بسبب اندلاع حريق يوم السبت الماضي في المولدات الكهربائية التابعة للشركة داخل أسوار الجامعة، وتم عمل المحاضر اللازمة مع الجهات المختصة، إلا أنه لم يتم إصلاح العطل حتى اليوم.

وأوضح الدكتور أنهم طالبوا بإيجاد مولدات احتياطية على الأقل.. مشيرًا إلى أنهم اضطروا لإيقاف الاختبارات في قسم الطالبات مؤقتًا حتى يتم إصلاح العطل.

وأبدى الدكتور مخاوفه من تأثر المعامل الكيميائية من جراء العطل، مؤكدًا أنهم ما زالوا مستمرين في التواصل مع الشركة لإيجاد الحل في أسرع وقت ممكن.

من جهته، قال مدير فرع شركة الكهرباء في خليص، المهندس خالد الرايقي، إن عطل الكهرباء داخلي في الجامعة، وتسبب في احتراق القاطع الخاص بالشركة. مبينًا أن الشركة قامت بالإصلاح، وأنه جاهز للتشغيل في أي وقت، لكن بعد إصلاح العطل لديهم بالجامعة.