صناعي جدة يحتفل بتكريم متقاعديه بــ "رحلة عطاء"

تخلل الحفل العديد من الفقرات والأهازيج الشعبية

كرّم منسوبو المعهد الصناعي الثانوي بجدة عددًا من مدربيها المتقاعدين لهذا العام 1438 /1439 هـ، صباح اليوم الثلاثاء كلا من : محمد الأبنوي وأحمد عيدان ومحمد فضل وعبدالعزيز الحربي , وذلك في مسرح المعهد وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة ومدير المعهد مسفر بدران ومنسوبي المعهد وعددٍ من زملاء وأقارب المتقاعدين.



وقال مشرف العلاقات العامة والإعلام عيد مرعي الغامدي: بدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم, وبعد ذلك توج مدير المعهد عقد الفل للمتقاعدين, وبعد ذلك كلمة للمتقاعدين ألقاها نيابة عنهم المهندس محمد الأبنوي عبر من خلالها بوافر الشكر والتقدير لإدارة المعهد ومنسوبيها على إعداد هذا الحفل موجهًا كلماته لزملائه المدربين بالحرص على التدريب والمتدربين والأخذ بأيديهم وتلمس احتياجاتهم طيلة فترة تدريبهم بالمعهد وأن يكونوا قدوة حسنة لهم في الانضباط وحسن الخلق.

وأضاف الغامدي : تخلل الحفل العديد من الفقرات والأهازيج الشعبية, ثم عرض تقديمي يحتوي على كلمات شكر وتقدير من مدير المعهد ووكلاء ورؤساء المعهد وعدد من منسوبي المعهد للمتقاعدين , ثم عرض مرئي لإنجازات المتقاعدين المكرمين طيلة فترة خدمتهم بوحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

بعد ذلك قدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة كلمة عبّر فيها عن عظيم الشكر والامتنان لزملائه المتقاعدين الذين أفنوا جل أوقاتهم متنقلين بين ورش ومعامل وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب أبنائنا المتدربين لتسليحهم بالعديد من المهن التقنية والفنية والتي تُساهم في بناء الوطن ورفعته، وها نحن اليوم بيوم العطاء نثمن ما قدموه داعين المولى القدير أن يرفع من شأنهم وأن يمد بأعمارهم بالعمل الصالح متمنين لهم دوام التوفيق بحياتهم المقبلة .

كما قدّم مدير المعهد كلمة المعهد أصالةً عن نفسه ونيابة عن إخوانه وزملائه منسوبي المعهد الشكر والتقدير للزملاء المتقاعدين الذين كانوا بالأمس القريب معنا في ميدان الشرف ميدان التدريب وعلى جهودهم المخلصة طيلة فترة عملهم بالمعهد, مشيرًا إلى أن المؤسسة تفخر بكل منسوبيها وأن ما حققته من نجاحات وإنجازات هو بفضل من الله تعالى ثم بجهود الزملاء العاملين بالميدان التقني والمهني، سائلاً الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأمنها واستقرارها ويحفظ أهلها من كل مكروه راجين من الله للجميع التوفيق والسداد, واختتم كلمته بالدعاء للزملاء المتقاعدين متمنيًا لهم حياة جديدة.

بعد ذلك قدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ومدير المعهد واللجنة المنظمة للحفل الهدايا التذكارية للمتقاعدين والعديد من الهدايا والدروع من الأقسام الإدارية والأقسام الفنية والشخصية واختتم الحفل بتوديع المكرمين والضيوف بكل حفاوة وتكريم. وتم التقاط الصور التذكارية للمكرمين والضيوف، ثم تناول وجبة الغداء المعدة للاحتفال.



