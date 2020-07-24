" الأرصاد ": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 6 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتؤدي الحالة إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل محافظات "الداير بني مالك، و العارضة، و فيفا، و هروب".

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسادسة مساءً.