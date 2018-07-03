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علماء آثار: لهذه الأسباب أقدم المغول على خلع أسنان خيولهم في غزواتهم

بعدما درسوا بقايا 85 جثة لخيول مدفونة

أكد علماء آثار بمعهد ماكس بلانك الألماني للتاريخ البشري أن المغول قاموا بخلع أسنان خيولهم في غزواتهم قبل نحو3000 عام.


يأتي هذا بعدما درس العلماء بقايا 85 جثة لخيول مدفونة في فترة من 1200 إلى 700 سنة قبل الميلاد على أراضي منغوليا حيث تبين أن المغول قاموا بإزالة أسنان الأحصنة قبل معاركهم المتواصلة عبر التاريخ.


وخلال دراستهم اكتشف العلماء أن المغول قاموا بخلع الأسنان التي تقع وراء الأنياب إذا لم تسقط وحدها إذ فسر العلماء السبب في ذلك بالآلام التي تصيب الحيوان بسبب احتكاك اللجام بهذه الأسنان لفترات طويلة.


وجاء تزامن إزالة الأسنان لدى الخيول مع ظهور السقالات المعدنية التي ساعدت على التحكم أكثر بتوجيه الخيول.


إلى هذا اعتبر الباحثون أن إزالة الضواحك من أسنان الخيول تجنب الخيالة مشاكل استخدام سقالات التوجيه، وتجنب الخيول الآلام المبرحة وتجعلها أكثر انقيادًا وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

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علماء آثار: لهذه الأسباب أقدم المغول على خلع أسنان خيولهم في غزواتهم
سبق

أكد علماء آثار بمعهد ماكس بلانك الألماني للتاريخ البشري أن المغول قاموا بخلع أسنان خيولهم في غزواتهم قبل نحو3000 عام.


يأتي هذا بعدما درس العلماء بقايا 85 جثة لخيول مدفونة في فترة من 1200 إلى 700 سنة قبل الميلاد على أراضي منغوليا حيث تبين أن المغول قاموا بإزالة أسنان الأحصنة قبل معاركهم المتواصلة عبر التاريخ.


وخلال دراستهم اكتشف العلماء أن المغول قاموا بخلع الأسنان التي تقع وراء الأنياب إذا لم تسقط وحدها إذ فسر العلماء السبب في ذلك بالآلام التي تصيب الحيوان بسبب احتكاك اللجام بهذه الأسنان لفترات طويلة.


وجاء تزامن إزالة الأسنان لدى الخيول مع ظهور السقالات المعدنية التي ساعدت على التحكم أكثر بتوجيه الخيول.


إلى هذا اعتبر الباحثون أن إزالة الضواحك من أسنان الخيول تجنب الخيالة مشاكل استخدام سقالات التوجيه، وتجنب الخيول الآلام المبرحة وتجعلها أكثر انقيادًا وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:28 PM

علماء آثار: لهذه الأسباب أقدم المغول على خلع أسنان خيولهم في غزواتهم

بعدما درسوا بقايا 85 جثة لخيول مدفونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد علماء آثار بمعهد ماكس بلانك الألماني للتاريخ البشري أن المغول قاموا بخلع أسنان خيولهم في غزواتهم قبل نحو3000 عام.


يأتي هذا بعدما درس العلماء بقايا 85 جثة لخيول مدفونة في فترة من 1200 إلى 700 سنة قبل الميلاد على أراضي منغوليا حيث تبين أن المغول قاموا بإزالة أسنان الأحصنة قبل معاركهم المتواصلة عبر التاريخ.


وخلال دراستهم اكتشف العلماء أن المغول قاموا بخلع الأسنان التي تقع وراء الأنياب إذا لم تسقط وحدها إذ فسر العلماء السبب في ذلك بالآلام التي تصيب الحيوان بسبب احتكاك اللجام بهذه الأسنان لفترات طويلة.


وجاء تزامن إزالة الأسنان لدى الخيول مع ظهور السقالات المعدنية التي ساعدت على التحكم أكثر بتوجيه الخيول.


إلى هذا اعتبر الباحثون أن إزالة الضواحك من أسنان الخيول تجنب الخيالة مشاكل استخدام سقالات التوجيه، وتجنب الخيول الآلام المبرحة وتجعلها أكثر انقيادًا وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

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