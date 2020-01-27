"المنيع" عن إقامة المرأة ببلد دون مَحْرم: لا يلزم المَحْرم إلا في حال السفر

في رده على سؤال بهذا الشأن خلال برنامج يستفتونك على قناة الرسالة

أفتى عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، في رده على سؤال عن حكم إقامة المرأة في بلد دون مَحْرم؟ بأنه لا يلزم المحرم مع المرأة إلا إذا كانت حال السفر.

وتفصيلاً، ورد في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة أمس سؤال "إذا تزوج بامرأة في دولة من الدول فهل يجوز له أن يتركها دون مَحْرم؟"، وكان رد "المنيع" هو: "طالما أنه يثق بها فالمحرم لا يكون إلا في حال السفر لقوله ﷺ (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم)".

وأضاف المنيع: "أما كونه مثلاً يسافر، ويُبقي زوجته في بلده أو بيته أو مقر إقامته، وهو على كل حال واثق بها، إلا أنه ليس عندها مَحْرم، وهي بنفسها معروف لديه أنها شريفة ومحافظة، فعلى كل حال لا يلزم أن يكون المَحْرم عندها وهي ليست في حال سفر".