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"الحسيني" رئيساً تنفيذياً لشركة "مطارات الرياض"

ثمّن ثقة المجلس وأعضائه ونوه بالدعم الذي تحظى به الشركة

أعلنت شركة "مطارات الرياض" أن مجلس مديري الشركة، برئاسة الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، قد أقرّ تعيين سامي بن إبراهيم الحسيني، رئيساً تنفيذياً للشركة، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وشغل الحسيني قبيل تعيينه رئيساً تنفيذياً، منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة "مطارات الرياض"، حيث تولى خلالها قيادة قطاعات الشركة الاستثمارية، وتطوير الأعمال والممتلكات والأصول، وإدارة مشاريع حركة الشحن الجوي، والتأجير والمرافق، بالإضافة إلى الإشراف على إطلاق عدد من الخدمات التي تستهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وثمّن الحسيني ثقة المجلس وأعضائه، برئاسة الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، منوّهاً بالدعم الذي تحظى به الشركة من قبل وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وكذلك دعم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة، الكابتن عبدالحكيم التميمي، والجهود الكبيرة التي يبذلونها في رعاية وإنجاح مشروع خصخصة قطاع النقل الجوي والمطارات في المملكة.

يذكر أن شركة "مطارات الرياض" أنشئت ضمن برنامج خصخصة المطارات في المملكة، وتتولى مسؤولية تشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتسعى الشركة ضمن خططها الاستراتيجية إلى تطوير المطار وتشغيله وفق أعلى المعايير العالمية وبما يعزز من موقع مطار العاصمة بين المطارات الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحسيني" رئيساً تنفيذياً لشركة "مطارات الرياض"
سبق

أعلنت شركة "مطارات الرياض" أن مجلس مديري الشركة، برئاسة الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، قد أقرّ تعيين سامي بن إبراهيم الحسيني، رئيساً تنفيذياً للشركة، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وشغل الحسيني قبيل تعيينه رئيساً تنفيذياً، منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة "مطارات الرياض"، حيث تولى خلالها قيادة قطاعات الشركة الاستثمارية، وتطوير الأعمال والممتلكات والأصول، وإدارة مشاريع حركة الشحن الجوي، والتأجير والمرافق، بالإضافة إلى الإشراف على إطلاق عدد من الخدمات التي تستهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وثمّن الحسيني ثقة المجلس وأعضائه، برئاسة الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، منوّهاً بالدعم الذي تحظى به الشركة من قبل وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وكذلك دعم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة، الكابتن عبدالحكيم التميمي، والجهود الكبيرة التي يبذلونها في رعاية وإنجاح مشروع خصخصة قطاع النقل الجوي والمطارات في المملكة.

يذكر أن شركة "مطارات الرياض" أنشئت ضمن برنامج خصخصة المطارات في المملكة، وتتولى مسؤولية تشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتسعى الشركة ضمن خططها الاستراتيجية إلى تطوير المطار وتشغيله وفق أعلى المعايير العالمية وبما يعزز من موقع مطار العاصمة بين المطارات الإقليمية والدولية.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
06:19 PM

"الحسيني" رئيساً تنفيذياً لشركة "مطارات الرياض"

ثمّن ثقة المجلس وأعضائه ونوه بالدعم الذي تحظى به الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "مطارات الرياض" أن مجلس مديري الشركة، برئاسة الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، قد أقرّ تعيين سامي بن إبراهيم الحسيني، رئيساً تنفيذياً للشركة، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وشغل الحسيني قبيل تعيينه رئيساً تنفيذياً، منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة "مطارات الرياض"، حيث تولى خلالها قيادة قطاعات الشركة الاستثمارية، وتطوير الأعمال والممتلكات والأصول، وإدارة مشاريع حركة الشحن الجوي، والتأجير والمرافق، بالإضافة إلى الإشراف على إطلاق عدد من الخدمات التي تستهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وثمّن الحسيني ثقة المجلس وأعضائه، برئاسة الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، منوّهاً بالدعم الذي تحظى به الشركة من قبل وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وكذلك دعم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة، الكابتن عبدالحكيم التميمي، والجهود الكبيرة التي يبذلونها في رعاية وإنجاح مشروع خصخصة قطاع النقل الجوي والمطارات في المملكة.

يذكر أن شركة "مطارات الرياض" أنشئت ضمن برنامج خصخصة المطارات في المملكة، وتتولى مسؤولية تشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتسعى الشركة ضمن خططها الاستراتيجية إلى تطوير المطار وتشغيله وفق أعلى المعايير العالمية وبما يعزز من موقع مطار العاصمة بين المطارات الإقليمية والدولية.

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