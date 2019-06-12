أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام.

موجة حارة تضرب "الشرقية" تتواصل للمساء .. و"الأرصاد" توضح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-12 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 08:48 AM

موجة حارة تضرب "الشرقية" تتواصل للمساء .. و"الأرصاد" توضح قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية





A A A





12 مشاركة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام.