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موجة حارة تضرب "الشرقية" تتواصل للمساء .. و"الأرصاد" توضح

قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام.

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موجة حارة تضرب "الشرقية" تتواصل للمساء .. و"الأرصاد" توضح
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:48 AM

موجة حارة تضرب "الشرقية" تتواصل للمساء .. و"الأرصاد" توضح

قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام.

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200 مليون

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