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300 غرفة ومهابط طائرات وميناء يخوت.. لتضخم "قصر أردوغان الصيفي" قصة!

تحايُلٌ على الحماية المستدامة للمنطقة وتوسعات غير قانونية.. ميزانية باهظة تثير الجدل

تُواصل القصور الرئاسية الجديدة التي يقوم الرئيس أردوغان بتشييدها واحدًا تلو الآخر بميزانية باهظة، إثارة الجدل.

وبحسب "زمان التركية"؛ فإن قصر أردوغان الصيفي الجديد الواقع على خليج أوكلوك ببلدة جوك أوفا في مدينة مرمريس بولاية موغلا على البحر المتوسط في جنوب غرب البلاد، شُيِّد في البداية على مساحة 20 هكتارًا -الهكتار 100 ألف متر مربع- وسط تركيا؛ إلا أنه تم زيادة المساحة لتصل إلى 65 هكتارًا لدواعٍ أمنية، بعدها أضيفت له مساحة 27 هكتارًا على حساب الطبيعة.

والقصر الجديد، حسب المعلومات المسربة، مكوّن من 300 غرفة، ويتم تشييده بدلًا من مبنى آخر كان على مساحة 200 متر مربع فقط، وهو محاطٌ بمبانٍ إضافية تحتوي على حمامات سباحة، بالإضافة إلى 3 مهابط للطائرات المروحية، وميناء لليخوت الضخمة.

وأوضحت جريدة "برجون" التركية، أن القصر الضخم الجديد كان من المقرر أن تكون مساحته 65 هكتارًا؛ ولكن أضيفت مساحة 27.48 هكتارًا في محيطه، والتي تم تغيير وضعها القانوني خصيصًا خلال شهر يناير الماضي حتى يتسنى إضافتها لقصر أردوغان الجديد.

وبهذا تَحَايل "أردوغان" على الوضع القانوني الذي كان يفرض على المنطقة الحماية المستدامة باعتبارها ضِمن محمية طبيعية، ويحظر إنشاء أي مبانٍ فيها.

ووفق بيانات الميزانية التركية لعام 2019، تم إنفاق 10 ملايين و114 ألف ليرة على حدائق القصر الصيفي، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2019.

أردوغان تركيا

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300 غرفة ومهابط طائرات وميناء يخوت.. لتضخم "قصر أردوغان الصيفي" قصة!
سبق

تُواصل القصور الرئاسية الجديدة التي يقوم الرئيس أردوغان بتشييدها واحدًا تلو الآخر بميزانية باهظة، إثارة الجدل.

وبحسب "زمان التركية"؛ فإن قصر أردوغان الصيفي الجديد الواقع على خليج أوكلوك ببلدة جوك أوفا في مدينة مرمريس بولاية موغلا على البحر المتوسط في جنوب غرب البلاد، شُيِّد في البداية على مساحة 20 هكتارًا -الهكتار 100 ألف متر مربع- وسط تركيا؛ إلا أنه تم زيادة المساحة لتصل إلى 65 هكتارًا لدواعٍ أمنية، بعدها أضيفت له مساحة 27 هكتارًا على حساب الطبيعة.

والقصر الجديد، حسب المعلومات المسربة، مكوّن من 300 غرفة، ويتم تشييده بدلًا من مبنى آخر كان على مساحة 200 متر مربع فقط، وهو محاطٌ بمبانٍ إضافية تحتوي على حمامات سباحة، بالإضافة إلى 3 مهابط للطائرات المروحية، وميناء لليخوت الضخمة.

وأوضحت جريدة "برجون" التركية، أن القصر الضخم الجديد كان من المقرر أن تكون مساحته 65 هكتارًا؛ ولكن أضيفت مساحة 27.48 هكتارًا في محيطه، والتي تم تغيير وضعها القانوني خصيصًا خلال شهر يناير الماضي حتى يتسنى إضافتها لقصر أردوغان الجديد.

وبهذا تَحَايل "أردوغان" على الوضع القانوني الذي كان يفرض على المنطقة الحماية المستدامة باعتبارها ضِمن محمية طبيعية، ويحظر إنشاء أي مبانٍ فيها.

ووفق بيانات الميزانية التركية لعام 2019، تم إنفاق 10 ملايين و114 ألف ليرة على حدائق القصر الصيفي، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2019.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
11:42 AM

300 غرفة ومهابط طائرات وميناء يخوت.. لتضخم "قصر أردوغان الصيفي" قصة!

تحايُلٌ على الحماية المستدامة للمنطقة وتوسعات غير قانونية.. ميزانية باهظة تثير الجدل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,285

تُواصل القصور الرئاسية الجديدة التي يقوم الرئيس أردوغان بتشييدها واحدًا تلو الآخر بميزانية باهظة، إثارة الجدل.

وبحسب "زمان التركية"؛ فإن قصر أردوغان الصيفي الجديد الواقع على خليج أوكلوك ببلدة جوك أوفا في مدينة مرمريس بولاية موغلا على البحر المتوسط في جنوب غرب البلاد، شُيِّد في البداية على مساحة 20 هكتارًا -الهكتار 100 ألف متر مربع- وسط تركيا؛ إلا أنه تم زيادة المساحة لتصل إلى 65 هكتارًا لدواعٍ أمنية، بعدها أضيفت له مساحة 27 هكتارًا على حساب الطبيعة.

والقصر الجديد، حسب المعلومات المسربة، مكوّن من 300 غرفة، ويتم تشييده بدلًا من مبنى آخر كان على مساحة 200 متر مربع فقط، وهو محاطٌ بمبانٍ إضافية تحتوي على حمامات سباحة، بالإضافة إلى 3 مهابط للطائرات المروحية، وميناء لليخوت الضخمة.

وأوضحت جريدة "برجون" التركية، أن القصر الضخم الجديد كان من المقرر أن تكون مساحته 65 هكتارًا؛ ولكن أضيفت مساحة 27.48 هكتارًا في محيطه، والتي تم تغيير وضعها القانوني خصيصًا خلال شهر يناير الماضي حتى يتسنى إضافتها لقصر أردوغان الجديد.

وبهذا تَحَايل "أردوغان" على الوضع القانوني الذي كان يفرض على المنطقة الحماية المستدامة باعتبارها ضِمن محمية طبيعية، ويحظر إنشاء أي مبانٍ فيها.

ووفق بيانات الميزانية التركية لعام 2019، تم إنفاق 10 ملايين و114 ألف ليرة على حدائق القصر الصيفي، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2019.

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