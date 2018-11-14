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بعد تضييق الخناق عليهم.. الحوثيون يداهمون منازل في الحديدة

تزامنت مع قطع كامل لشبكة الإنترنت عن المدينة وزراعة الألغام

شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية، حملة مداهمات واعتقالات طالت عشرات المنازل في مختلف أحياء الحديدة، تزامنت مع قطع كامل لشبكة الإنترنت عن المدينة اليمنية.

وواصل المتمردون اقتحام منازل المواطنين في مدينة الحديدة والتمركز بداخلها، وكذلك حفر الخنادق وإقامة الحواجز وزرع الألغام قرب منازل أخرى.

واقتحم الحوثيون عدداً من المنازل التي نزح أهلها منها في الحي التجاري والكورنيش وأحياء أخرى في المدينة، وقاموا بتحويلها إلى مقرات عسكرية لهم.

كما أغلق المتمردون الشوارع والأزقة في مسعى لصد قوات المقاومة المشتركة، التي حققت تقدماً في عمق المدينة من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية؛ برغم الحواجز الإسمنتية والخنادق الحوثية.

ويجري تضييق الخناق على الحوثيين الذين يتحصنون بالمباني السكنية ويتخذون المدنيين دروعاً بشرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تضييق الخناق عليهم.. الحوثيون يداهمون منازل في الحديدة
سبق

شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية، حملة مداهمات واعتقالات طالت عشرات المنازل في مختلف أحياء الحديدة، تزامنت مع قطع كامل لشبكة الإنترنت عن المدينة اليمنية.

وواصل المتمردون اقتحام منازل المواطنين في مدينة الحديدة والتمركز بداخلها، وكذلك حفر الخنادق وإقامة الحواجز وزرع الألغام قرب منازل أخرى.

واقتحم الحوثيون عدداً من المنازل التي نزح أهلها منها في الحي التجاري والكورنيش وأحياء أخرى في المدينة، وقاموا بتحويلها إلى مقرات عسكرية لهم.

كما أغلق المتمردون الشوارع والأزقة في مسعى لصد قوات المقاومة المشتركة، التي حققت تقدماً في عمق المدينة من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية؛ برغم الحواجز الإسمنتية والخنادق الحوثية.

ويجري تضييق الخناق على الحوثيين الذين يتحصنون بالمباني السكنية ويتخذون المدنيين دروعاً بشرية.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:27 AM

بعد تضييق الخناق عليهم.. الحوثيون يداهمون منازل في الحديدة

تزامنت مع قطع كامل لشبكة الإنترنت عن المدينة وزراعة الألغام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية، حملة مداهمات واعتقالات طالت عشرات المنازل في مختلف أحياء الحديدة، تزامنت مع قطع كامل لشبكة الإنترنت عن المدينة اليمنية.

وواصل المتمردون اقتحام منازل المواطنين في مدينة الحديدة والتمركز بداخلها، وكذلك حفر الخنادق وإقامة الحواجز وزرع الألغام قرب منازل أخرى.

واقتحم الحوثيون عدداً من المنازل التي نزح أهلها منها في الحي التجاري والكورنيش وأحياء أخرى في المدينة، وقاموا بتحويلها إلى مقرات عسكرية لهم.

كما أغلق المتمردون الشوارع والأزقة في مسعى لصد قوات المقاومة المشتركة، التي حققت تقدماً في عمق المدينة من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية؛ برغم الحواجز الإسمنتية والخنادق الحوثية.

ويجري تضييق الخناق على الحوثيين الذين يتحصنون بالمباني السكنية ويتخذون المدنيين دروعاً بشرية.

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