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المجمعة .. نادي الفيحاء يحتفل بعيد الفطر بحضور غفير

"الشلهوب": النادي سيكون دائمًا ملتقى لأبناء المحافظة

أقامت إدارة نادي الفيحاء ممثلة بالعلاقات العامة والإعلام حفل المعايدة السنوي وذلك بعد مغرب أمس الثلاثاء - أول أيام عيد الفطر المبارك - بمقر النادي، وشهد الحفل توافد جموع غفيرة من رجال ومحبي الفيحاء الذين يلتقون سنويًا في مثل هذا الموعد بين جنبات نادي الفيحاء.

وتخلل الاحتفال العديد من المشاركات بدأت بكلمة لرئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب والذي رفع التهنئة بالعيد السعيد للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية ولأهالي المجمعة خاصة ومحبي وعشاق الفيحاء، ورحب بالحضور مقدمًا لهم الشكر على وجودهم في الفيحاء.

وأكد "الشلهوب" أن الفيحاء سيكون دائمًا ملتقى لأبناء المجمعة، وذكر أن حفل معايدة الفيحاء السنوي افتقد هذا العام أحد رجال الفيحاء المخلصين المربي الفاضل إبراهيم العمر الذي ألم به عارض صحي حال دون وجوده معنا داعيًا الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والعافية.

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المجمعة .. نادي الفيحاء يحتفل بعيد الفطر بحضور غفير
سبق

أقامت إدارة نادي الفيحاء ممثلة بالعلاقات العامة والإعلام حفل المعايدة السنوي وذلك بعد مغرب أمس الثلاثاء - أول أيام عيد الفطر المبارك - بمقر النادي، وشهد الحفل توافد جموع غفيرة من رجال ومحبي الفيحاء الذين يلتقون سنويًا في مثل هذا الموعد بين جنبات نادي الفيحاء.

وتخلل الاحتفال العديد من المشاركات بدأت بكلمة لرئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب والذي رفع التهنئة بالعيد السعيد للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية ولأهالي المجمعة خاصة ومحبي وعشاق الفيحاء، ورحب بالحضور مقدمًا لهم الشكر على وجودهم في الفيحاء.

وأكد "الشلهوب" أن الفيحاء سيكون دائمًا ملتقى لأبناء المجمعة، وذكر أن حفل معايدة الفيحاء السنوي افتقد هذا العام أحد رجال الفيحاء المخلصين المربي الفاضل إبراهيم العمر الذي ألم به عارض صحي حال دون وجوده معنا داعيًا الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والعافية.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
12:36 AM

المجمعة .. نادي الفيحاء يحتفل بعيد الفطر بحضور غفير

"الشلهوب": النادي سيكون دائمًا ملتقى لأبناء المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أقامت إدارة نادي الفيحاء ممثلة بالعلاقات العامة والإعلام حفل المعايدة السنوي وذلك بعد مغرب أمس الثلاثاء - أول أيام عيد الفطر المبارك - بمقر النادي، وشهد الحفل توافد جموع غفيرة من رجال ومحبي الفيحاء الذين يلتقون سنويًا في مثل هذا الموعد بين جنبات نادي الفيحاء.

وتخلل الاحتفال العديد من المشاركات بدأت بكلمة لرئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب والذي رفع التهنئة بالعيد السعيد للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية ولأهالي المجمعة خاصة ومحبي وعشاق الفيحاء، ورحب بالحضور مقدمًا لهم الشكر على وجودهم في الفيحاء.

وأكد "الشلهوب" أن الفيحاء سيكون دائمًا ملتقى لأبناء المجمعة، وذكر أن حفل معايدة الفيحاء السنوي افتقد هذا العام أحد رجال الفيحاء المخلصين المربي الفاضل إبراهيم العمر الذي ألم به عارض صحي حال دون وجوده معنا داعيًا الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والعافية.

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