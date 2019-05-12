بعد المقطع المتداول.. إغلاق 27 محلًّا ومصادرة كميات من الأغذية بباب مكة

بدعم أمني تَمَكّنت فِرَق "أمانة جدة" من مداهمة المواقع وإزالة 17 بسطة وعربة

صادرت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، 710 كجم خضروات من باعة جائلين بأسواق باب مكة، وأغلقت 27 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، وأزالت 17 بسطة وعربة.

وأوضحت أمانة محافظة جدة، أن فريق مراقبين من بلدية جدة التاريخية بمشاركة الجهات الأمنية، وقف على الباعة الجائلين بأسواق باب مكة؛ وذلك عقب تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تجمعًا لعمالة مخالفة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق -بدعم أمني- تمكنت من مداهمة المواقع؛ حيث كان يشكّل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ حيث تم تنظيف وتعقيم هذه المواقع.

وكان مقطع قد تم تداوله لعمالة تشكّل تجمعًا بأسواق باب مكة؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.