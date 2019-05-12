النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : منع التجول في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من اليوم

بعد المقطع المتداول.. إغلاق 27 محلًّا ومصادرة كميات من الأغذية بباب مكة

بدعم أمني تَمَكّنت فِرَق "أمانة جدة" من مداهمة المواقع وإزالة 17 بسطة وعربة

صادرت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، 710 كجم خضروات من باعة جائلين بأسواق باب مكة، وأغلقت 27 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، وأزالت 17 بسطة وعربة.

وأوضحت أمانة محافظة جدة، أن فريق مراقبين من بلدية جدة التاريخية بمشاركة الجهات الأمنية، وقف على الباعة الجائلين بأسواق باب مكة؛ وذلك عقب تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تجمعًا لعمالة مخالفة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق -بدعم أمني- تمكنت من مداهمة المواقع؛ حيث كان يشكّل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ حيث تم تنظيف وتعقيم هذه المواقع.

وكان مقطع قد تم تداوله لعمالة تشكّل تجمعًا بأسواق باب مكة؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

بلدية جدة التاريخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد المقطع المتداول.. إغلاق 27 محلًّا ومصادرة كميات من الأغذية بباب مكة
سبق

صادرت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، 710 كجم خضروات من باعة جائلين بأسواق باب مكة، وأغلقت 27 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، وأزالت 17 بسطة وعربة.

وأوضحت أمانة محافظة جدة، أن فريق مراقبين من بلدية جدة التاريخية بمشاركة الجهات الأمنية، وقف على الباعة الجائلين بأسواق باب مكة؛ وذلك عقب تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تجمعًا لعمالة مخالفة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق -بدعم أمني- تمكنت من مداهمة المواقع؛ حيث كان يشكّل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ حيث تم تنظيف وتعقيم هذه المواقع.

وكان مقطع قد تم تداوله لعمالة تشكّل تجمعًا بأسواق باب مكة؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:28 PM

بعد المقطع المتداول.. إغلاق 27 محلًّا ومصادرة كميات من الأغذية بباب مكة

بدعم أمني تَمَكّنت فِرَق "أمانة جدة" من مداهمة المواقع وإزالة 17 بسطة وعربة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
3,044

صادرت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، 710 كجم خضروات من باعة جائلين بأسواق باب مكة، وأغلقت 27 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، وأزالت 17 بسطة وعربة.

وأوضحت أمانة محافظة جدة، أن فريق مراقبين من بلدية جدة التاريخية بمشاركة الجهات الأمنية، وقف على الباعة الجائلين بأسواق باب مكة؛ وذلك عقب تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تجمعًا لعمالة مخالفة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق -بدعم أمني- تمكنت من مداهمة المواقع؛ حيث كان يشكّل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ حيث تم تنظيف وتعقيم هذه المواقع.

وكان مقطع قد تم تداوله لعمالة تشكّل تجمعًا بأسواق باب مكة؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,161
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,357
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة