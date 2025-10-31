"ابن فرحان" يستعرض مع وزير خارجية الأرجنتين العلاقات الثنائية

بحثا سبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأرجنتينية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ومنها تحديات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.