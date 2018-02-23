شاهد.. مهارات الحبال تستحوذ على الأطفال في ركن الكشافة بالجنادرية

إقبال وحماسة يدعمها تشجيع الآباء.. "تعرّف على الأنواع وتعريف للزوار"

استحوذت مهارة استخدامات الحبال الكشفية، على اهتمام الأطفال خلال زيارتهم الركن الكشفي بجناح وزارة التعليم بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

وذكر المسؤول عن المعسكر الكشفي بالجناح خالد بن عبدالعزيز العيسى، أن استخدام الحبال من المهارات المحببة للأعضاء المنتسبين للكشفية، ولأهميتها تم إدراج تدريب الآخرين من زوار المهرجان عليها لأهميتها في حياة الجميع، ووجد ذلك الأمر إقبالاً وحماساً ورغبة من الأطفال بتشجيع من أهاليهم الذين يدركون أهميتها في الحياة اليومية لربط الأشياء وحفظها ونقلها وسحبها ورفعها.

وأشار "العيسى" إلى أنهم لا يكتفون بالتدريب على العقد والربطات فحسب بل يقومون من خلال قيادات كشفية متخصصة بتعريف الزوار بأنواع الحبال من حيث المادة، كالحيوانية والنباتية والصناعية والمعدنية، وأنواعها من حيث التكوين كالحبل الثلاثي والرباعي والمركب والمنسوج، بالإضافة إلى تقييم الحبال ومدى صلاحيتها، والعناية بها ومصطلحاتها.