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شاهد .. صورة لطفلة بالزي العسيري تجذب أنظار زوار صيف رجال ألمع

تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

جذبت صورة متداولة لطفلة في مهرجان صيف رجال ألمع 2020 وهي ترتدي الزي العسيري أنظار العديد من زوار المهرجان والتي لاقت الكثير من الإعجاب حيث تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد التقطت هذه الصورة للطفلة أثناء مشاركتها في العروض الفلكلورية بالقرية التراثية برجال ألمع والتي تقام فيها العديد من الفعاليات التي تشهد حضوراً مكثفاً من الزوار.

رجال ألمع صيف رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. صورة لطفلة بالزي العسيري تجذب أنظار زوار صيف رجال ألمع
سبق

جذبت صورة متداولة لطفلة في مهرجان صيف رجال ألمع 2020 وهي ترتدي الزي العسيري أنظار العديد من زوار المهرجان والتي لاقت الكثير من الإعجاب حيث تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد التقطت هذه الصورة للطفلة أثناء مشاركتها في العروض الفلكلورية بالقرية التراثية برجال ألمع والتي تقام فيها العديد من الفعاليات التي تشهد حضوراً مكثفاً من الزوار.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
01:55 AM

شاهد .. صورة لطفلة بالزي العسيري تجذب أنظار زوار صيف رجال ألمع

تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
رائد القرفي - رجال ألمع
0
273

جذبت صورة متداولة لطفلة في مهرجان صيف رجال ألمع 2020 وهي ترتدي الزي العسيري أنظار العديد من زوار المهرجان والتي لاقت الكثير من الإعجاب حيث تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد التقطت هذه الصورة للطفلة أثناء مشاركتها في العروض الفلكلورية بالقرية التراثية برجال ألمع والتي تقام فيها العديد من الفعاليات التي تشهد حضوراً مكثفاً من الزوار.

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