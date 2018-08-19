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أمطار الباحة تستمر للتاسعة مساءً والدفاع المدني يجدّد تحذيره

دعا إلى اتباع الإرشادات والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعديّة على منطقة الباحة؛ وُصفت حالتها بمتوسطة إلى غزيرة تُصحب برياحٍ نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعاتٍ بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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أمطار الباحة تستمر للتاسعة مساءً والدفاع المدني يجدّد تحذيره
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعديّة على منطقة الباحة؛ وُصفت حالتها بمتوسطة إلى غزيرة تُصحب برياحٍ نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعاتٍ بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
10:21 AM

أمطار الباحة تستمر للتاسعة مساءً والدفاع المدني يجدّد تحذيره

دعا إلى اتباع الإرشادات والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعديّة على منطقة الباحة؛ وُصفت حالتها بمتوسطة إلى غزيرة تُصحب برياحٍ نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعاتٍ بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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