الزوري: أسعى لوضع بصمتي قبل الرحيل.. وقودوين: سأدعم الأستراليين لإيقاف الحرائق

بارك عبدالله الزوري، مدافع فريق الوحدة، للهلال تحقيقه الفوز، وقال بعد الخسارة دوريًّا 1-3: "قدمنا مباراة جميلة. الهلال كان أفضل منا. حاولنا، ولكن لم يكتب لنا الانتصار. ولا تنسَ أننا نلعب أمام فريق كبير".

وأضاف: "كانت لنا هجمة، ولكن أضاعها غوستافو، وكانت ستغير من شكل المباراة".

وختم حديثه: "عقدي مع الشباب يبدأ الموسم المقبل، وقبل المضي سأسعى لوضع بصمتي؛ إذ إننا متفقون على تحقيق مقعد آسيوي، وتحقيق كأس الملك".

من جانبه، أكد قودوين أنهم كانوا يعلمون قوة الهلال قبل المباراة، وقال: "كان يجب علينا التركيز في التمركز الذي يجيده الهلال".

وأضاف: "في الشوط الأول سجلنا وتقدمنا، وأضعنا العديد من الفرص. في الشوط الثاني جاءتنا فرصة بعد هدف الهلال الثاني، ولكن أضعناها".

وختم حديثه: "أسعى لدعم أهلي الأستراليين في بلادي حتى تتوقف الحرائق هناك؛ إذ سأقوم ببيع بعض قمصاني، وتحويل المال لهم".