النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الزوري: أسعى لوضع بصمتي قبل الرحيل.. وقودوين: سأدعم الأستراليين لإيقاف الحرائق

بارك عبدالله الزوري، مدافع فريق الوحدة، للهلال تحقيقه الفوز، وقال بعد الخسارة دوريًّا 1-3: "قدمنا مباراة جميلة. الهلال كان أفضل منا. حاولنا، ولكن لم يكتب لنا الانتصار. ولا تنسَ أننا نلعب أمام فريق كبير".

وأضاف: "كانت لنا هجمة، ولكن أضاعها غوستافو، وكانت ستغير من شكل المباراة".

وختم حديثه: "عقدي مع الشباب يبدأ الموسم المقبل، وقبل المضي سأسعى لوضع بصمتي؛ إذ إننا متفقون على تحقيق مقعد آسيوي، وتحقيق كأس الملك".

من جانبه، أكد قودوين أنهم كانوا يعلمون قوة الهلال قبل المباراة، وقال: "كان يجب علينا التركيز في التمركز الذي يجيده الهلال".

وأضاف: "في الشوط الأول سجلنا وتقدمنا، وأضعنا العديد من الفرص. في الشوط الثاني جاءتنا فرصة بعد هدف الهلال الثاني، ولكن أضعناها".

وختم حديثه: "أسعى لدعم أهلي الأستراليين في بلادي حتى تتوقف الحرائق هناك؛ إذ سأقوم ببيع بعض قمصاني، وتحويل المال لهم".

الوحدة الهلال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الزوري: أسعى لوضع بصمتي قبل الرحيل.. وقودوين: سأدعم الأستراليين لإيقاف الحرائق
سبق

بارك عبدالله الزوري، مدافع فريق الوحدة، للهلال تحقيقه الفوز، وقال بعد الخسارة دوريًّا 1-3: "قدمنا مباراة جميلة. الهلال كان أفضل منا. حاولنا، ولكن لم يكتب لنا الانتصار. ولا تنسَ أننا نلعب أمام فريق كبير".

وأضاف: "كانت لنا هجمة، ولكن أضاعها غوستافو، وكانت ستغير من شكل المباراة".

وختم حديثه: "عقدي مع الشباب يبدأ الموسم المقبل، وقبل المضي سأسعى لوضع بصمتي؛ إذ إننا متفقون على تحقيق مقعد آسيوي، وتحقيق كأس الملك".

من جانبه، أكد قودوين أنهم كانوا يعلمون قوة الهلال قبل المباراة، وقال: "كان يجب علينا التركيز في التمركز الذي يجيده الهلال".

وأضاف: "في الشوط الأول سجلنا وتقدمنا، وأضعنا العديد من الفرص. في الشوط الثاني جاءتنا فرصة بعد هدف الهلال الثاني، ولكن أضعناها".

وختم حديثه: "أسعى لدعم أهلي الأستراليين في بلادي حتى تتوقف الحرائق هناك؛ إذ سأقوم ببيع بعض قمصاني، وتحويل المال لهم".

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
11:02 PM

الزوري: أسعى لوضع بصمتي قبل الرحيل.. وقودوين: سأدعم الأستراليين لإيقاف الحرائق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,749

بارك عبدالله الزوري، مدافع فريق الوحدة، للهلال تحقيقه الفوز، وقال بعد الخسارة دوريًّا 1-3: "قدمنا مباراة جميلة. الهلال كان أفضل منا. حاولنا، ولكن لم يكتب لنا الانتصار. ولا تنسَ أننا نلعب أمام فريق كبير".

وأضاف: "كانت لنا هجمة، ولكن أضاعها غوستافو، وكانت ستغير من شكل المباراة".

وختم حديثه: "عقدي مع الشباب يبدأ الموسم المقبل، وقبل المضي سأسعى لوضع بصمتي؛ إذ إننا متفقون على تحقيق مقعد آسيوي، وتحقيق كأس الملك".

من جانبه، أكد قودوين أنهم كانوا يعلمون قوة الهلال قبل المباراة، وقال: "كان يجب علينا التركيز في التمركز الذي يجيده الهلال".

وأضاف: "في الشوط الأول سجلنا وتقدمنا، وأضعنا العديد من الفرص. في الشوط الثاني جاءتنا فرصة بعد هدف الهلال الثاني، ولكن أضعناها".

وختم حديثه: "أسعى لدعم أهلي الأستراليين في بلادي حتى تتوقف الحرائق هناك؛ إذ سأقوم ببيع بعض قمصاني، وتحويل المال لهم".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة