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استوفت الشروط.. وزارة السياحة الأردنية تسمح لـ 209 مطاعم ببدء العمل

اعتباراً من اليوم الأحد بتقديم خدمات التوصيل المنزلي أو الاستلام من المحال

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية، أن 209 من المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات استوفت الشروط اللازمة للعمل على خدمة توصيل واستلام منتجاتها خلال فترة الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة أخيراً delivery.mota.jo للعمل على خدمة توصيل واستلام الطعام والحلويات خلال فترة الحظر الحالية، بلغ 3521 مطعماً ومحل حلويات لغاية يوم أمس السبت، من بينها 559 طلبات مكتملة.

ووفق روسيا اليوم بات بإمكان المؤسسات الـ209 التي أكدت لجنة حكومية مختصة أنها حققت كامل شروط المنصة للعودة للعمل، أن تباشر عملها اعتباراً من اليوم الأحد بتقديم خدمات التوصيل المنزلي أو الاستلام من المحال من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساء، مع مراعاة الشروط الصحية الوقائية والتباعد الجسدي عند التوصيل للمنازل أو الاستلام في المحال.

وزارة السياحة والآثار الأردنية المطاعم والمنشآت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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استوفت الشروط.. وزارة السياحة الأردنية تسمح لـ 209 مطاعم ببدء العمل
سبق

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية، أن 209 من المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات استوفت الشروط اللازمة للعمل على خدمة توصيل واستلام منتجاتها خلال فترة الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة أخيراً delivery.mota.jo للعمل على خدمة توصيل واستلام الطعام والحلويات خلال فترة الحظر الحالية، بلغ 3521 مطعماً ومحل حلويات لغاية يوم أمس السبت، من بينها 559 طلبات مكتملة.

ووفق روسيا اليوم بات بإمكان المؤسسات الـ209 التي أكدت لجنة حكومية مختصة أنها حققت كامل شروط المنصة للعودة للعمل، أن تباشر عملها اعتباراً من اليوم الأحد بتقديم خدمات التوصيل المنزلي أو الاستلام من المحال من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساء، مع مراعاة الشروط الصحية الوقائية والتباعد الجسدي عند التوصيل للمنازل أو الاستلام في المحال.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:17 PM

استوفت الشروط.. وزارة السياحة الأردنية تسمح لـ 209 مطاعم ببدء العمل

اعتباراً من اليوم الأحد بتقديم خدمات التوصيل المنزلي أو الاستلام من المحال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية، أن 209 من المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات استوفت الشروط اللازمة للعمل على خدمة توصيل واستلام منتجاتها خلال فترة الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة أخيراً delivery.mota.jo للعمل على خدمة توصيل واستلام الطعام والحلويات خلال فترة الحظر الحالية، بلغ 3521 مطعماً ومحل حلويات لغاية يوم أمس السبت، من بينها 559 طلبات مكتملة.

ووفق روسيا اليوم بات بإمكان المؤسسات الـ209 التي أكدت لجنة حكومية مختصة أنها حققت كامل شروط المنصة للعودة للعمل، أن تباشر عملها اعتباراً من اليوم الأحد بتقديم خدمات التوصيل المنزلي أو الاستلام من المحال من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساء، مع مراعاة الشروط الصحية الوقائية والتباعد الجسدي عند التوصيل للمنازل أو الاستلام في المحال.

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