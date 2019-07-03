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#لتبقى: لا تضعوا الغذاء الساخن في الثلاجة مباشرة لهذا السبب

أوصى المركز بعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المستهلكين، بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، حيث من الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة؛ حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

كما أوصى المركز بعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية في الثلاجات والمجمّدات، ومنها:

1- شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمّدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمّدات؛ وذلك للتقليل من تسرُّب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرّضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

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#لتبقى: لا تضعوا الغذاء الساخن في الثلاجة مباشرة لهذا السبب
سبق

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المستهلكين، بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، حيث من الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة؛ حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

كما أوصى المركز بعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية في الثلاجات والمجمّدات، ومنها:

1- شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمّدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمّدات؛ وذلك للتقليل من تسرُّب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرّضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:53 AM

#لتبقى: لا تضعوا الغذاء الساخن في الثلاجة مباشرة لهذا السبب

أوصى المركز بعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
6,160

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المستهلكين، بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، حيث من الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة؛ حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

كما أوصى المركز بعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية في الثلاجات والمجمّدات، ومنها:

1- شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمّدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمّدات؛ وذلك للتقليل من تسرُّب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرّضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

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