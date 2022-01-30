أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 80 عنصراً.
"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وقتل أكثر من 80 عنصراً من ميليشيا الحوثي في مأرب
تنفيذ 25 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 80 عنصراً.
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"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وقتل أكثر من 80 عنصراً من ميليشيا الحوثي في مأربصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-30
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:07 PM
اخر تعديل
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:54 PM
"التحالف": تدمير 11 آلية عسكرية وقتل أكثر من 80 عنصراً من ميليشيا الحوثي في مأرب
تنفيذ 25 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 80 عنصراً.
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