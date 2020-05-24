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"القصبي" يهنىء القيادة بعيد الفطر المبارك

دعا الله أن يعيده على الوطن بعزة وشموخ

رفع وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ‫عيد الفطر المبارك.

وسأل "القصبي"، المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على الوطن أعوامًا عديدة وهو في عزة وشموخ.

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"القصبي" يهنىء القيادة بعيد الفطر المبارك
سبق

رفع وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ‫عيد الفطر المبارك.

وسأل "القصبي"، المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على الوطن أعوامًا عديدة وهو في عزة وشموخ.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
06:51 PM

"القصبي" يهنىء القيادة بعيد الفطر المبارك

دعا الله أن يعيده على الوطن بعزة وشموخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ‫عيد الفطر المبارك.

وسأل "القصبي"، المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على الوطن أعوامًا عديدة وهو في عزة وشموخ.

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