النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطيران المدني" تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة

أكدت انطلاق أول الرحلات الدولية بعدالسماح بالسفر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة، حيث انطلقت صباح اليوم أول الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، مؤكدة استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلها لهذه المرحلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المرافق والمطارات.

جاء ذلك بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقًا لما رفعت والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أرض المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة ولم يمر على تاريخ إجرائها أكثر من 48 ساعة لحظه وصولها إلى المطار، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص كورونا سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوها من أي أعراض اشتباه في الإصابة بالفايرس.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليم بشكل كامل الرحلات الدولية قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير المقبل ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بتقبل طلب وضع اشتراطات صحية ووقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطيران المدني" تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة، حيث انطلقت صباح اليوم أول الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، مؤكدة استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلها لهذه المرحلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المرافق والمطارات.

جاء ذلك بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقًا لما رفعت والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أرض المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة ولم يمر على تاريخ إجرائها أكثر من 48 ساعة لحظه وصولها إلى المطار، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص كورونا سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوها من أي أعراض اشتباه في الإصابة بالفايرس.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليم بشكل كامل الرحلات الدولية قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير المقبل ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بتقبل طلب وضع اشتراطات صحية ووقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:51 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
08:24 PM

"الطيران المدني" تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة

أكدت انطلاق أول الرحلات الدولية بعدالسماح بالسفر

A A A
خالد الشاماني - الرياض
0
2,971

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة، حيث انطلقت صباح اليوم أول الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، مؤكدة استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلها لهذه المرحلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المرافق والمطارات.

جاء ذلك بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقًا لما رفعت والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أرض المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة ولم يمر على تاريخ إجرائها أكثر من 48 ساعة لحظه وصولها إلى المطار، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص كورونا سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوها من أي أعراض اشتباه في الإصابة بالفايرس.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليم بشكل كامل الرحلات الدولية قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير المقبل ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بتقبل طلب وضع اشتراطات صحية ووقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,037
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,942
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,678
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,585

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة