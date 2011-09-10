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"الصناعات العسكرية" تستعرض مجموعة واسعة من الأنظمة الدفاعية المتطورة

ضمن مشاركة "SAMI" في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي المنعقد بلندن

شاركت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، اليوم، في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI، الذي يُعقد في مركز "إكسل لندن" في الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك ضمن إطار التزامها بتعزيز صادرات المملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية وتسهيل نقل التقنية إلى المملكة في هذا المجال.

وتستعرض شركة "SAMI" ضمن مشاركتها في المعرض، مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة، التي تغطي وحدات الأعمال الخمس للشركة، وهي "الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية".

وستستكشف الشركة خلال المعرض الذي يمتد على مدار أربعة أيام فرصاً جديدة لبناء شراكات في قطاع الدفاع بما يتماشى مع رؤيتها لتطوير تقنيات جديدة محلياً، وجذب استثمارات أجنبية إلى المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص عمل للسعوديين فيها.

وتشارك في المعرض، تحت مظلة شركة "SAMI"، كل من شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية التابعتين، للشركة السعودية للصناعات العسكرية ""SAMI.

وشهد جناح الشركة في اليوم الأول من المعرض زيارة رئيس مجلس إدارة شركة "SAMI" أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيسها التنفيذي د. أندرياس شوير، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، إضافةً إلى كبار المسؤولين من شركات عالمية مختلفة.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي، الذي يعد منصة تواصل بين الحكومات والقوات المسلحة وقادة الفكر في القطاع من جهة، وموردي معدات الأمن والدفاع من جهة أخرى، أكثر من 34 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعات العسكرية" تستعرض مجموعة واسعة من الأنظمة الدفاعية المتطورة
سبق

شاركت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، اليوم، في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI، الذي يُعقد في مركز "إكسل لندن" في الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك ضمن إطار التزامها بتعزيز صادرات المملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية وتسهيل نقل التقنية إلى المملكة في هذا المجال.

وتستعرض شركة "SAMI" ضمن مشاركتها في المعرض، مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة، التي تغطي وحدات الأعمال الخمس للشركة، وهي "الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية".

وستستكشف الشركة خلال المعرض الذي يمتد على مدار أربعة أيام فرصاً جديدة لبناء شراكات في قطاع الدفاع بما يتماشى مع رؤيتها لتطوير تقنيات جديدة محلياً، وجذب استثمارات أجنبية إلى المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص عمل للسعوديين فيها.

وتشارك في المعرض، تحت مظلة شركة "SAMI"، كل من شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية التابعتين، للشركة السعودية للصناعات العسكرية ""SAMI.

وشهد جناح الشركة في اليوم الأول من المعرض زيارة رئيس مجلس إدارة شركة "SAMI" أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيسها التنفيذي د. أندرياس شوير، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، إضافةً إلى كبار المسؤولين من شركات عالمية مختلفة.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي، الذي يعد منصة تواصل بين الحكومات والقوات المسلحة وقادة الفكر في القطاع من جهة، وموردي معدات الأمن والدفاع من جهة أخرى، أكثر من 34 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
03:08 PM

"الصناعات العسكرية" تستعرض مجموعة واسعة من الأنظمة الدفاعية المتطورة

ضمن مشاركة "SAMI" في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي المنعقد بلندن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، اليوم، في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI، الذي يُعقد في مركز "إكسل لندن" في الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك ضمن إطار التزامها بتعزيز صادرات المملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية وتسهيل نقل التقنية إلى المملكة في هذا المجال.

وتستعرض شركة "SAMI" ضمن مشاركتها في المعرض، مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة، التي تغطي وحدات الأعمال الخمس للشركة، وهي "الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية".

وستستكشف الشركة خلال المعرض الذي يمتد على مدار أربعة أيام فرصاً جديدة لبناء شراكات في قطاع الدفاع بما يتماشى مع رؤيتها لتطوير تقنيات جديدة محلياً، وجذب استثمارات أجنبية إلى المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص عمل للسعوديين فيها.

وتشارك في المعرض، تحت مظلة شركة "SAMI"، كل من شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية التابعتين، للشركة السعودية للصناعات العسكرية ""SAMI.

وشهد جناح الشركة في اليوم الأول من المعرض زيارة رئيس مجلس إدارة شركة "SAMI" أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيسها التنفيذي د. أندرياس شوير، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، إضافةً إلى كبار المسؤولين من شركات عالمية مختلفة.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي، الذي يعد منصة تواصل بين الحكومات والقوات المسلحة وقادة الفكر في القطاع من جهة، وموردي معدات الأمن والدفاع من جهة أخرى، أكثر من 34 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

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