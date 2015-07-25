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سيول والعاصمة تلامس الـ50.. هنا توقعات "طقس المملكة في أسبوع"

ترتفع الحرارة تدريجيًّا في الشرق والوسط وفرص لزخات رعدية ماطرة

من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة على عموم جنوب غرب المملكة طيلة الأسبوع؛ حيث تبقى الفرصة واردة لحدوث السيول والتجمعات المائية فوق مرتفعات جازان وعسير والباحة، وربما تمتد في بعض الأيام نحو مرتفعات الطائف ومكة المكرمة.

كما تستمر أيضًا الأجواء غير المستقرة في جنوب الربع الخالي؛ حيث تبقى الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من المطر.

ووفق موقع "طقس العرب"، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًّا خلال الأسبوع في شرق ووسط المملكة؛ حيث تكون درجات الحرارة في أواخر الأربعينيات في العاصمة الرياض نهاية الأسبوع.

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سيول والعاصمة تلامس الـ50.. هنا توقعات "طقس المملكة في أسبوع"
سبق

من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة على عموم جنوب غرب المملكة طيلة الأسبوع؛ حيث تبقى الفرصة واردة لحدوث السيول والتجمعات المائية فوق مرتفعات جازان وعسير والباحة، وربما تمتد في بعض الأيام نحو مرتفعات الطائف ومكة المكرمة.

كما تستمر أيضًا الأجواء غير المستقرة في جنوب الربع الخالي؛ حيث تبقى الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من المطر.

ووفق موقع "طقس العرب"، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًّا خلال الأسبوع في شرق ووسط المملكة؛ حيث تكون درجات الحرارة في أواخر الأربعينيات في العاصمة الرياض نهاية الأسبوع.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
09:29 AM

سيول والعاصمة تلامس الـ50.. هنا توقعات "طقس المملكة في أسبوع"

ترتفع الحرارة تدريجيًّا في الشرق والوسط وفرص لزخات رعدية ماطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة على عموم جنوب غرب المملكة طيلة الأسبوع؛ حيث تبقى الفرصة واردة لحدوث السيول والتجمعات المائية فوق مرتفعات جازان وعسير والباحة، وربما تمتد في بعض الأيام نحو مرتفعات الطائف ومكة المكرمة.

كما تستمر أيضًا الأجواء غير المستقرة في جنوب الربع الخالي؛ حيث تبقى الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من المطر.

ووفق موقع "طقس العرب"، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًّا خلال الأسبوع في شرق ووسط المملكة؛ حيث تكون درجات الحرارة في أواخر الأربعينيات في العاصمة الرياض نهاية الأسبوع.

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