"الجاسر" يستقبل وفد سجن القريات ويشكرهم لجهودهم بخدمة النزلاء

قدّم محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر شكره وتقديره لمدير إدارة سجن القريات العقيد عبدالله بن محمد العتيبي ولإدارة السجن وشؤون السجناء من ضباط وأفراد لقاء ما يقومون به من أداء متميز في القيام بواجباتهم وسرعة في الإنجاز لمعاملات السجناء ونزلاء السجن.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القريات بمكتبه صباح يوم أمس الثلاثاء للعقيد "العتيبي" ومدير قسم شؤون السجناء بالسجن النقيب سعد سعود العنزي وعدد من الضباط والأفراد العاملين بالقسم، مرحباً بهم ومتمنياً لهم بذل المزيد من الجهد والعطاء داعياً الله سبحانه بالتوفيق لهم بكل ما يقومون به من خدمة وإخلاص وعمل للوطن ولنزلاء السجن.

وحضر اللقاء مدير إدارة الحقوق العامة بالمحافظة ليث الشامي ومدير إدارة شؤون السجناء ورئيس لجنة العفو بالمحافظة فيصل الدهام.