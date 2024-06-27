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الجهات الأمنية بمكة تباشر انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع

"المدني" يكافح "التسرب" ودوريات المرور أغلقت الطرق المؤدية للحادث

تباشر حالياً الجهات الأمنية المختصة بمكة المكرمة؛ انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع.

ولاتزال آليات الدفاع المدني في الموقع تكافح تسرب الوقود، فيما تولت دوريات المرور إغلاق الطرق المؤدية للحادث الذي وقع بمقربة من حجز السيارات بالشرائع، الذي يعج بالمتنزهين.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث لم ينتج عنه انفجارات أو حريق حتى اللحظات الحالية.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بياناً حول الحادثة، وستوافيكم "سبق" بكافة التفاصيل حال ورودها.

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الجهات الأمنية بمكة تباشر انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع
سبق

تباشر حالياً الجهات الأمنية المختصة بمكة المكرمة؛ انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع.

ولاتزال آليات الدفاع المدني في الموقع تكافح تسرب الوقود، فيما تولت دوريات المرور إغلاق الطرق المؤدية للحادث الذي وقع بمقربة من حجز السيارات بالشرائع، الذي يعج بالمتنزهين.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث لم ينتج عنه انفجارات أو حريق حتى اللحظات الحالية.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بياناً حول الحادثة، وستوافيكم "سبق" بكافة التفاصيل حال ورودها.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:40 AM
اخر تعديل
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:00 AM

الجهات الأمنية بمكة تباشر انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع

"المدني" يكافح "التسرب" ودوريات المرور أغلقت الطرق المؤدية للحادث

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
4,663

تباشر حالياً الجهات الأمنية المختصة بمكة المكرمة؛ انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع.

ولاتزال آليات الدفاع المدني في الموقع تكافح تسرب الوقود، فيما تولت دوريات المرور إغلاق الطرق المؤدية للحادث الذي وقع بمقربة من حجز السيارات بالشرائع، الذي يعج بالمتنزهين.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث لم ينتج عنه انفجارات أو حريق حتى اللحظات الحالية.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بياناً حول الحادثة، وستوافيكم "سبق" بكافة التفاصيل حال ورودها.

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