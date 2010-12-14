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"استشارية كرسي الملك سلمان" توصي باستقطاب الشباب وطلاب الدراسات العليا

الهيئة عقدت اجتماعها الأول للعام الحالي ونوّهت بالمنجزات البحثية خلال الفترة الماضية

عقدت الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة، اجتماعها الأول للعام الحالي، برئاسة رئيس جامعة أم القرى ‏رئيس الهيئة الاستشارية للكرسي ‏الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وحضور المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف ‏الدكتور فهد السماري، ‏وأستاذ الكرسي الدكتور عبدالله الشريف وأعضاء الهيئة.

ونوّهت الهيئة بتمديد فترة عمل كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتجديد لأستاذ الكرسي ‏الدكتور عبدالله الشريف، ‏مشيدة بمنجزات الكرسي البحثية والثقافية خلال الفترة الماضية.

واطلعت الهيئة خلال اجتماعها على نتيجة مسابقة (مضمار البحث الشبابي في التاريخ المكي)، وأقرت أسماء المرشحين للفوز بجوائز المسابقة وشهادات التقدير، والتوصية بإعلانها وتنظيم حفل توزيع الجوائز، كما نظرت الهيئة في البحوث العلمية المنجزة المعدة للنشر البالغ عددها 4 بحوث‏، إضافة إلى المشروعات البحثية الجديدة والرسائل العلمية المقدمة للنشر.

كما أقرت الخطة المستقبلية للكرسي، ‏وأوصت بالتركيز على الدراسات البينية والرقمنة واستقطاب الشباب وطلاب الدراسات العليا، وتحفيزهم على المعرفة التاريخية؛ ليسهموا بابتكاراتهم وإبداعهم في خدمة المعرفة، بما يعزز في نفوسهم الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء.

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"استشارية كرسي الملك سلمان" توصي باستقطاب الشباب وطلاب الدراسات العليا
سبق

عقدت الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة، اجتماعها الأول للعام الحالي، برئاسة رئيس جامعة أم القرى ‏رئيس الهيئة الاستشارية للكرسي ‏الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وحضور المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف ‏الدكتور فهد السماري، ‏وأستاذ الكرسي الدكتور عبدالله الشريف وأعضاء الهيئة.

ونوّهت الهيئة بتمديد فترة عمل كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتجديد لأستاذ الكرسي ‏الدكتور عبدالله الشريف، ‏مشيدة بمنجزات الكرسي البحثية والثقافية خلال الفترة الماضية.

واطلعت الهيئة خلال اجتماعها على نتيجة مسابقة (مضمار البحث الشبابي في التاريخ المكي)، وأقرت أسماء المرشحين للفوز بجوائز المسابقة وشهادات التقدير، والتوصية بإعلانها وتنظيم حفل توزيع الجوائز، كما نظرت الهيئة في البحوث العلمية المنجزة المعدة للنشر البالغ عددها 4 بحوث‏، إضافة إلى المشروعات البحثية الجديدة والرسائل العلمية المقدمة للنشر.

كما أقرت الخطة المستقبلية للكرسي، ‏وأوصت بالتركيز على الدراسات البينية والرقمنة واستقطاب الشباب وطلاب الدراسات العليا، وتحفيزهم على المعرفة التاريخية؛ ليسهموا بابتكاراتهم وإبداعهم في خدمة المعرفة، بما يعزز في نفوسهم الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
06:03 PM

"استشارية كرسي الملك سلمان" توصي باستقطاب الشباب وطلاب الدراسات العليا

الهيئة عقدت اجتماعها الأول للعام الحالي ونوّهت بالمنجزات البحثية خلال الفترة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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عقدت الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة، اجتماعها الأول للعام الحالي، برئاسة رئيس جامعة أم القرى ‏رئيس الهيئة الاستشارية للكرسي ‏الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وحضور المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف ‏الدكتور فهد السماري، ‏وأستاذ الكرسي الدكتور عبدالله الشريف وأعضاء الهيئة.

ونوّهت الهيئة بتمديد فترة عمل كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتجديد لأستاذ الكرسي ‏الدكتور عبدالله الشريف، ‏مشيدة بمنجزات الكرسي البحثية والثقافية خلال الفترة الماضية.

واطلعت الهيئة خلال اجتماعها على نتيجة مسابقة (مضمار البحث الشبابي في التاريخ المكي)، وأقرت أسماء المرشحين للفوز بجوائز المسابقة وشهادات التقدير، والتوصية بإعلانها وتنظيم حفل توزيع الجوائز، كما نظرت الهيئة في البحوث العلمية المنجزة المعدة للنشر البالغ عددها 4 بحوث‏، إضافة إلى المشروعات البحثية الجديدة والرسائل العلمية المقدمة للنشر.

كما أقرت الخطة المستقبلية للكرسي، ‏وأوصت بالتركيز على الدراسات البينية والرقمنة واستقطاب الشباب وطلاب الدراسات العليا، وتحفيزهم على المعرفة التاريخية؛ ليسهموا بابتكاراتهم وإبداعهم في خدمة المعرفة، بما يعزز في نفوسهم الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء.

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