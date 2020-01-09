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"التعاون الإسلامي".. اجتماع لإنجاز اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة

بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن والعمل الإنساني في بوركينا فاسو

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية؛ لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة 12- 13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة في جدة، بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، وجمهورية مصر العربية، دولة المقر لمنظمة تنمية المرأة.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا للقرار الوزاري بشأن إنشاء مجموعة العمل المؤقتة، الصادر عن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء التي عُقدت في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 بواغادوغو، بوركينا فاسو.

ويشارك في الاجتماع خبراء من الدول الأعضاء، وسيناقش المشاركون المسودة الثانية لمشروع اللائحة الداخلية ومشروع النظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ تمهيدًا لعرضهما على مجلس منظمة تنمية المرأة عند بدء أعمالها، وقد سبق أن استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة في يونيو 2019، وتم مناقشة المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية للمنظمة.

وسيبحث الاجتماع سبل الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف دخوله حيز النفاذ ومباشرة المنظمة نشاطها.

يُذكر أنه تم إنشاء منظمة تنمية المرأة بموجب قرار صادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية عام 2009 كمنظمة متخصصة لتنمية المرأة، والنهوض بوضعها وبناء قدراتها ومهاراتها في الدول الأعضاء، وصادقت حتى الآن على النظام الأساسي 14 دولة؛ بينما يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة.

وقد أعلنت جمهورية مصر العربية استضافتها للمؤتمر الإسلامي الوزاري الثامن للمرأة في 2020.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي منظمة تنمية المرأة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي".. اجتماع لإنجاز اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة
سبق

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية؛ لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة 12- 13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة في جدة، بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، وجمهورية مصر العربية، دولة المقر لمنظمة تنمية المرأة.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا للقرار الوزاري بشأن إنشاء مجموعة العمل المؤقتة، الصادر عن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء التي عُقدت في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 بواغادوغو، بوركينا فاسو.

ويشارك في الاجتماع خبراء من الدول الأعضاء، وسيناقش المشاركون المسودة الثانية لمشروع اللائحة الداخلية ومشروع النظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ تمهيدًا لعرضهما على مجلس منظمة تنمية المرأة عند بدء أعمالها، وقد سبق أن استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة في يونيو 2019، وتم مناقشة المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية للمنظمة.

وسيبحث الاجتماع سبل الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف دخوله حيز النفاذ ومباشرة المنظمة نشاطها.

يُذكر أنه تم إنشاء منظمة تنمية المرأة بموجب قرار صادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية عام 2009 كمنظمة متخصصة لتنمية المرأة، والنهوض بوضعها وبناء قدراتها ومهاراتها في الدول الأعضاء، وصادقت حتى الآن على النظام الأساسي 14 دولة؛ بينما يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة.

وقد أعلنت جمهورية مصر العربية استضافتها للمؤتمر الإسلامي الوزاري الثامن للمرأة في 2020.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
12:30 PM

"التعاون الإسلامي".. اجتماع لإنجاز اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة

بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن والعمل الإنساني في بوركينا فاسو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية؛ لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة 12- 13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة في جدة، بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، وجمهورية مصر العربية، دولة المقر لمنظمة تنمية المرأة.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا للقرار الوزاري بشأن إنشاء مجموعة العمل المؤقتة، الصادر عن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء التي عُقدت في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 بواغادوغو، بوركينا فاسو.

ويشارك في الاجتماع خبراء من الدول الأعضاء، وسيناقش المشاركون المسودة الثانية لمشروع اللائحة الداخلية ومشروع النظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ تمهيدًا لعرضهما على مجلس منظمة تنمية المرأة عند بدء أعمالها، وقد سبق أن استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة في يونيو 2019، وتم مناقشة المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية للمنظمة.

وسيبحث الاجتماع سبل الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف دخوله حيز النفاذ ومباشرة المنظمة نشاطها.

يُذكر أنه تم إنشاء منظمة تنمية المرأة بموجب قرار صادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية عام 2009 كمنظمة متخصصة لتنمية المرأة، والنهوض بوضعها وبناء قدراتها ومهاراتها في الدول الأعضاء، وصادقت حتى الآن على النظام الأساسي 14 دولة؛ بينما يتطلب دخوله حيز النفاذ مصادقة 15 دولة.

وقد أعلنت جمهورية مصر العربية استضافتها للمؤتمر الإسلامي الوزاري الثامن للمرأة في 2020.

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