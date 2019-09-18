احتفالات يوم الوطن.. شوارع "حازمي بيشة" تتزين بالأعلام واللافتات

شرعت بلدية الحازمي التابعة لأمانة منطقة عسير في نشر مظاهر الاحتفاء؛ استعداداً للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ89، حيث توشحت شوارع المراكز التابعة لبلدية الحازمي الرئيسية وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات، ورفع أعلام المملكة في الشوارع الرئيسية؛ استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني.

فيما تم توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات، وتركيب الإضاءات الملونة ليتم تزيين مداخل الطرق وميادينها.

يُذكر أن البلدية قد بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز احتفالات اليوم الوطني في كل أنحاء المراكز، كما سخرت البلدية كل قدراتها وإمكانياتها لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف من رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، ومتابعة من أمين منطقة عسير وليد الحميدي، وذلك في إطار سعي البلدية إلى القيام بواجباتها الوطنية وأهدافها الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.