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وزير الأوقاف اليمني: ما قامت به جمعية قطر فجور في الخصومة وتجريف للعقيدة

بعد دعمها لطباعة كتب تتنافى مع الدين والعقل كمناهج بمدارس الحوثيين

عبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية عن رفض الحكومة اليمنية التصرفات الرعناء التي قامت بها جمعية قطر الخيرية، والتي تقدم الدعم المادي للمليشيات الحوثية الانقلابية تحت غطاء دعم التعليم في المدارس وذلك بطباعة كتب مدرسية تتنافى مع الدين والمنطق والعقل.

وفي التفاصيل، طالب الوزير اليمني، قطر بالتوقف عن دعم مليشيات الحوثي الإيرانية فوراً، لما تتسبب هذه الجمعيات البائسة من تدمير النسيج الاجتماعي اليمني.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" قال فيه: إننا في اليمن منذ أربع سنوات نواجه انقلاباً سياسياً وعسكرياً وتغييراً ديموغرافياً لهوية الشعب اليمني وذلك لتغيير هويته وعقيدته، مشيراً إلى أنه في خضم هذه المعركة نفاجأ بدعم جمعية قطرية الخيرية لطباعة مناهج لا تمت لعقيدة وثقافة الشعب اليمني بشعرة من الصلة.


وشدد الدكتور أحمد عطية على أن ما قامت به جمعية قطر هو فجور في الخصومة، ومساهمة في تجريف عقيدة وعقول أبناء اليمن، واستعمال للسياسة بطريقة فجة وسمجة، مؤكداً أنهم بهذا الفعل يجعلون ثلاثين مليون يمني هدفاً للمشروع الإيراني البائد.

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وزير الأوقاف اليمني: ما قامت به جمعية قطر فجور في الخصومة وتجريف للعقيدة
سبق

عبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية عن رفض الحكومة اليمنية التصرفات الرعناء التي قامت بها جمعية قطر الخيرية، والتي تقدم الدعم المادي للمليشيات الحوثية الانقلابية تحت غطاء دعم التعليم في المدارس وذلك بطباعة كتب مدرسية تتنافى مع الدين والمنطق والعقل.

وفي التفاصيل، طالب الوزير اليمني، قطر بالتوقف عن دعم مليشيات الحوثي الإيرانية فوراً، لما تتسبب هذه الجمعيات البائسة من تدمير النسيج الاجتماعي اليمني.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" قال فيه: إننا في اليمن منذ أربع سنوات نواجه انقلاباً سياسياً وعسكرياً وتغييراً ديموغرافياً لهوية الشعب اليمني وذلك لتغيير هويته وعقيدته، مشيراً إلى أنه في خضم هذه المعركة نفاجأ بدعم جمعية قطرية الخيرية لطباعة مناهج لا تمت لعقيدة وثقافة الشعب اليمني بشعرة من الصلة.


وشدد الدكتور أحمد عطية على أن ما قامت به جمعية قطر هو فجور في الخصومة، ومساهمة في تجريف عقيدة وعقول أبناء اليمن، واستعمال للسياسة بطريقة فجة وسمجة، مؤكداً أنهم بهذا الفعل يجعلون ثلاثين مليون يمني هدفاً للمشروع الإيراني البائد.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
12:08 AM

وزير الأوقاف اليمني: ما قامت به جمعية قطر فجور في الخصومة وتجريف للعقيدة

بعد دعمها لطباعة كتب تتنافى مع الدين والعقل كمناهج بمدارس الحوثيين

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عبدالله العنزي - الرياض
5
3,380

عبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية عن رفض الحكومة اليمنية التصرفات الرعناء التي قامت بها جمعية قطر الخيرية، والتي تقدم الدعم المادي للمليشيات الحوثية الانقلابية تحت غطاء دعم التعليم في المدارس وذلك بطباعة كتب مدرسية تتنافى مع الدين والمنطق والعقل.

وفي التفاصيل، طالب الوزير اليمني، قطر بالتوقف عن دعم مليشيات الحوثي الإيرانية فوراً، لما تتسبب هذه الجمعيات البائسة من تدمير النسيج الاجتماعي اليمني.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" قال فيه: إننا في اليمن منذ أربع سنوات نواجه انقلاباً سياسياً وعسكرياً وتغييراً ديموغرافياً لهوية الشعب اليمني وذلك لتغيير هويته وعقيدته، مشيراً إلى أنه في خضم هذه المعركة نفاجأ بدعم جمعية قطرية الخيرية لطباعة مناهج لا تمت لعقيدة وثقافة الشعب اليمني بشعرة من الصلة.


وشدد الدكتور أحمد عطية على أن ما قامت به جمعية قطر هو فجور في الخصومة، ومساهمة في تجريف عقيدة وعقول أبناء اليمن، واستعمال للسياسة بطريقة فجة وسمجة، مؤكداً أنهم بهذا الفعل يجعلون ثلاثين مليون يمني هدفاً للمشروع الإيراني البائد.

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