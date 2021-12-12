"الفوزان": دور كبير للشؤون الإسلامية في حماية المجتمع من أصحاب الأفكار الضالة

خلال استقبال الوزير "آل الشيخ" له اليوم في مقر الوزارة بالرياض

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

وخلال اللقاء نوه الشيخ الفوزان بالدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم مختلف أجهزة الدولة للقيام برسالتها لخدمة الدين والوطن والمواطن، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية من الوزارات المهمة التي تحظى بدعم القيادة وتقوم بدور كبير في تنفيذ البرامج الدعوية لنشر عقيدة التوحيد وترسيخ مبادئه وحماية المجتمع من الشركيات والبدع والضلالات، وغرس قيم الانتماء والمواطنة، وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمر ـ

ونوه الدكتور الفوزان كذلك بما قامت به الوزارة من جهود حثيثة للعناية ببيوت الله ومنسوبيها، وما لقيته جمعيات تحفيظ القرآن من دعم كبير لمسيرتها، وكذلك ما تقوم به من حماية للمنابر الدعوية وتخصيص خطب الجمعة للتحذير من أصحاب الأفكار الضالة والمناهج الباطلة ودعاة الفتنة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود ودورها الفاعل في حماية المجتمع الإسلامي من كل ما يؤثر على العقيدة واللحمة الوطنية.

بدوره شكر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الشيخ الفوزان على زيارته له وتوجيهاته السديدة ودعمه المستمر لكل أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والتي تقوم بها تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة واتساقاً مع الرسالة السامية التي تقوم بها لخدمة بيوت الله والعناية بكتابه ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة.

وأكد الوزير آل الشيخ أن الوزارة تسعى لتحقيق رسالتها السامية من دعم القيادة الرشيدة وتعاون العلماء والمشايخ والدعاة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل لنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي لكل الجماعات التي تخالف منهج الإسلام وما عليه هذه البلاد المباركة التي شرفها الله بحمل لواء الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة.