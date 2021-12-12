النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الفوزان": دور كبير للشؤون الإسلامية في حماية المجتمع من أصحاب الأفكار الضالة

خلال استقبال الوزير "آل الشيخ" له اليوم في مقر الوزارة بالرياض

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

وخلال اللقاء نوه الشيخ الفوزان بالدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم مختلف أجهزة الدولة للقيام برسالتها لخدمة الدين والوطن والمواطن، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية من الوزارات المهمة التي تحظى بدعم القيادة وتقوم بدور كبير في تنفيذ البرامج الدعوية لنشر عقيدة التوحيد وترسيخ مبادئه وحماية المجتمع من الشركيات والبدع والضلالات، وغرس قيم الانتماء والمواطنة، وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمر ـ

ونوه الدكتور الفوزان كذلك بما قامت به الوزارة من جهود حثيثة للعناية ببيوت الله ومنسوبيها، وما لقيته جمعيات تحفيظ القرآن من دعم كبير لمسيرتها، وكذلك ما تقوم به من حماية للمنابر الدعوية وتخصيص خطب الجمعة للتحذير من أصحاب الأفكار الضالة والمناهج الباطلة ودعاة الفتنة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود ودورها الفاعل في حماية المجتمع الإسلامي من كل ما يؤثر على العقيدة واللحمة الوطنية.
بدوره شكر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الشيخ الفوزان على زيارته له وتوجيهاته السديدة ودعمه المستمر لكل أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والتي تقوم بها تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة واتساقاً مع الرسالة السامية التي تقوم بها لخدمة بيوت الله والعناية بكتابه ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة.

وأكد الوزير آل الشيخ أن الوزارة تسعى لتحقيق رسالتها السامية من دعم القيادة الرشيدة وتعاون العلماء والمشايخ والدعاة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل لنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي لكل الجماعات التي تخالف منهج الإسلام وما عليه هذه البلاد المباركة التي شرفها الله بحمل لواء الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفوزان": دور كبير للشؤون الإسلامية في حماية المجتمع من أصحاب الأفكار الضالة
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

وخلال اللقاء نوه الشيخ الفوزان بالدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم مختلف أجهزة الدولة للقيام برسالتها لخدمة الدين والوطن والمواطن، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية من الوزارات المهمة التي تحظى بدعم القيادة وتقوم بدور كبير في تنفيذ البرامج الدعوية لنشر عقيدة التوحيد وترسيخ مبادئه وحماية المجتمع من الشركيات والبدع والضلالات، وغرس قيم الانتماء والمواطنة، وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمر ـ

ونوه الدكتور الفوزان كذلك بما قامت به الوزارة من جهود حثيثة للعناية ببيوت الله ومنسوبيها، وما لقيته جمعيات تحفيظ القرآن من دعم كبير لمسيرتها، وكذلك ما تقوم به من حماية للمنابر الدعوية وتخصيص خطب الجمعة للتحذير من أصحاب الأفكار الضالة والمناهج الباطلة ودعاة الفتنة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود ودورها الفاعل في حماية المجتمع الإسلامي من كل ما يؤثر على العقيدة واللحمة الوطنية.
بدوره شكر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الشيخ الفوزان على زيارته له وتوجيهاته السديدة ودعمه المستمر لكل أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والتي تقوم بها تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة واتساقاً مع الرسالة السامية التي تقوم بها لخدمة بيوت الله والعناية بكتابه ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة.

وأكد الوزير آل الشيخ أن الوزارة تسعى لتحقيق رسالتها السامية من دعم القيادة الرشيدة وتعاون العلماء والمشايخ والدعاة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل لنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي لكل الجماعات التي تخالف منهج الإسلام وما عليه هذه البلاد المباركة التي شرفها الله بحمل لواء الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
03:49 PM

"الفوزان": دور كبير للشؤون الإسلامية في حماية المجتمع من أصحاب الأفكار الضالة

خلال استقبال الوزير "آل الشيخ" له اليوم في مقر الوزارة بالرياض

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,927

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

وخلال اللقاء نوه الشيخ الفوزان بالدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم مختلف أجهزة الدولة للقيام برسالتها لخدمة الدين والوطن والمواطن، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية من الوزارات المهمة التي تحظى بدعم القيادة وتقوم بدور كبير في تنفيذ البرامج الدعوية لنشر عقيدة التوحيد وترسيخ مبادئه وحماية المجتمع من الشركيات والبدع والضلالات، وغرس قيم الانتماء والمواطنة، وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمر ـ

ونوه الدكتور الفوزان كذلك بما قامت به الوزارة من جهود حثيثة للعناية ببيوت الله ومنسوبيها، وما لقيته جمعيات تحفيظ القرآن من دعم كبير لمسيرتها، وكذلك ما تقوم به من حماية للمنابر الدعوية وتخصيص خطب الجمعة للتحذير من أصحاب الأفكار الضالة والمناهج الباطلة ودعاة الفتنة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود ودورها الفاعل في حماية المجتمع الإسلامي من كل ما يؤثر على العقيدة واللحمة الوطنية.
بدوره شكر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الشيخ الفوزان على زيارته له وتوجيهاته السديدة ودعمه المستمر لكل أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والتي تقوم بها تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة واتساقاً مع الرسالة السامية التي تقوم بها لخدمة بيوت الله والعناية بكتابه ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة.

وأكد الوزير آل الشيخ أن الوزارة تسعى لتحقيق رسالتها السامية من دعم القيادة الرشيدة وتعاون العلماء والمشايخ والدعاة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل لنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي لكل الجماعات التي تخالف منهج الإسلام وما عليه هذه البلاد المباركة التي شرفها الله بحمل لواء الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,391

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة