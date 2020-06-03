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"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

قطر: تسجيل1901 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر: تسجيل1901 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
03:44 PM

قطر: تسجيل1901 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.

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