قطر: تسجيل1901 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.قطر فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.