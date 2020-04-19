النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

وزراء الصحة بمجموعة العشرين ينسِّقون الجهود لمكافحة "كورونا"

بحثوا أهمية توظيف الحلول الرقمية في الجائحة الحالية والجوائح المستقبلية

عقد وزراء الصحة في مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًّا اليوم من أجل تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة.

وخلال الاجتماع أكد الوزراء أن صحة الشعوب وسلامتها هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح، ومعالجة المرض، وتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الفيروس.

كما تشارك الوزراء الخبرات الوطنية والتدابير الوقائية لاحتواء الجائحة.

وناقش الوزراء ضرورة رفع مستوى فاعلية النُّظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة، وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها.

وشدَّد الوزراء على مخاوف قادة العشرين فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًّا نتيجة الجائحة؛ إذ إن نُظمها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على مواجهة التحدي.

إلى جانب ذلك، بحث الوزراء خلال الاجتماع الإجراءات اللازمة لرفع مستوى التأهب للجوائح، وأهمية توظيف الحلول الرقمية في الجائحة الحالية والجوائح المستقبلية، والتركيز على سلامة المرضى، وأهمية تعزيز القيمة في النظم الصحية، إضافة إلى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأبدى وزراء الصحة في مجموعة العشرين استعدادهم الكامل لاتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تساعد في احتواء الجائحة. ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر حسب الضرورة.

مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين في الرياض وزراء الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزراء الصحة بمجموعة العشرين ينسِّقون الجهود لمكافحة "كورونا"
سبق

عقد وزراء الصحة في مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًّا اليوم من أجل تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة.

وخلال الاجتماع أكد الوزراء أن صحة الشعوب وسلامتها هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح، ومعالجة المرض، وتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الفيروس.

كما تشارك الوزراء الخبرات الوطنية والتدابير الوقائية لاحتواء الجائحة.

وناقش الوزراء ضرورة رفع مستوى فاعلية النُّظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة، وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها.

وشدَّد الوزراء على مخاوف قادة العشرين فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًّا نتيجة الجائحة؛ إذ إن نُظمها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على مواجهة التحدي.

إلى جانب ذلك، بحث الوزراء خلال الاجتماع الإجراءات اللازمة لرفع مستوى التأهب للجوائح، وأهمية توظيف الحلول الرقمية في الجائحة الحالية والجوائح المستقبلية، والتركيز على سلامة المرضى، وأهمية تعزيز القيمة في النظم الصحية، إضافة إلى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأبدى وزراء الصحة في مجموعة العشرين استعدادهم الكامل لاتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تساعد في احتواء الجائحة. ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر حسب الضرورة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:45 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:56 AM

وزراء الصحة بمجموعة العشرين ينسِّقون الجهود لمكافحة "كورونا"

بحثوا أهمية توظيف الحلول الرقمية في الجائحة الحالية والجوائح المستقبلية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,773

عقد وزراء الصحة في مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًّا اليوم من أجل تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة.

وخلال الاجتماع أكد الوزراء أن صحة الشعوب وسلامتها هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح، ومعالجة المرض، وتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الفيروس.

كما تشارك الوزراء الخبرات الوطنية والتدابير الوقائية لاحتواء الجائحة.

وناقش الوزراء ضرورة رفع مستوى فاعلية النُّظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة، وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها.

وشدَّد الوزراء على مخاوف قادة العشرين فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًّا نتيجة الجائحة؛ إذ إن نُظمها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على مواجهة التحدي.

إلى جانب ذلك، بحث الوزراء خلال الاجتماع الإجراءات اللازمة لرفع مستوى التأهب للجوائح، وأهمية توظيف الحلول الرقمية في الجائحة الحالية والجوائح المستقبلية، والتركيز على سلامة المرضى، وأهمية تعزيز القيمة في النظم الصحية، إضافة إلى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأبدى وزراء الصحة في مجموعة العشرين استعدادهم الكامل لاتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تساعد في احتواء الجائحة. ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر حسب الضرورة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,361
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,785
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,304
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,423

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة