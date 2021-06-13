الأردن.. "كورونا" يصيب 38 شخصًا جديدًا

حصيلة الإصابات بلغت 953

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 953 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن الحالات توزعت على 27 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و6 حالات مخالطة لمصابين، وحالة يجري الاستقصاء عن سبب إصابتها، و4 حالات لسائقي شاحنات أجانب قادمين عبر الحدود.

وأشارت إلى تسجيل 7 حالة شفاء لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 659 حالة شفاء.