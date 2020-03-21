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تركيا تعلق رحلات الطيران مع 46 دولة جديدة وتحظر النزهات وحفلات الشواء

عقب الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بكورونا

اتخذت تركيا اليوم السبت، المزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث علقت الطيران مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة.
واتخذت تركيا القرار عقب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مثليه تقريبًا على نحو يومي في غضون أسبوع.


ويشمل تعليق الطيران الجديد دولاً منها كندا والجزء الشمالي من قبرص.
وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المبارايات الرياضية إلى أجل غير مسمى.
كمل وسعت اليوم نطاق الحظر ليشمل النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة، وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل.

تركيا تعليق الطيران حظر النزهات وحفلات الشواء فيروس كورونا الجديد

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تركيا تعلق رحلات الطيران مع 46 دولة جديدة وتحظر النزهات وحفلات الشواء
سبق

اتخذت تركيا اليوم السبت، المزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث علقت الطيران مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة.
واتخذت تركيا القرار عقب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مثليه تقريبًا على نحو يومي في غضون أسبوع.


ويشمل تعليق الطيران الجديد دولاً منها كندا والجزء الشمالي من قبرص.
وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المبارايات الرياضية إلى أجل غير مسمى.
كمل وسعت اليوم نطاق الحظر ليشمل النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة، وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:45 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:33 PM

تركيا تعلق رحلات الطيران مع 46 دولة جديدة وتحظر النزهات وحفلات الشواء

عقب الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتخذت تركيا اليوم السبت، المزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث علقت الطيران مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة.
واتخذت تركيا القرار عقب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مثليه تقريبًا على نحو يومي في غضون أسبوع.


ويشمل تعليق الطيران الجديد دولاً منها كندا والجزء الشمالي من قبرص.
وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المبارايات الرياضية إلى أجل غير مسمى.
كمل وسعت اليوم نطاق الحظر ليشمل النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة، وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل.

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