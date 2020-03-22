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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ويصحبها انخفاض في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية) يُصحب ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية) يُصحب ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:12 AM

"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ويصحبها انخفاض في درجات الحرارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية) يُصحب ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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