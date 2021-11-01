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أنباء عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب

أوردت وسائل إعلام أنباءً عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب في قرية بمديرية خولان شرق صنعاء، طبقاً لقناة "العربية".

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أنباء عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب
سبق

أوردت وسائل إعلام أنباءً عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب في قرية بمديرية خولان شرق صنعاء، طبقاً لقناة "العربية".

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
05:04 PM

أنباء عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوردت وسائل إعلام أنباءً عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب في قرية بمديرية خولان شرق صنعاء، طبقاً لقناة "العربية".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,911
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38 مليار ..

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