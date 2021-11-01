أوردت وسائل إعلام أنباءً عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب في قرية بمديرية خولان شرق صنعاء، طبقاً لقناة "العربية".
أنباء عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب
أوردت وسائل إعلام أنباءً عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب في قرية بمديرية خولان شرق صنعاء، طبقاً لقناة "العربية".
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أنباء عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأربصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-01
01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
05:04 PM
أنباء عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب
أوردت وسائل إعلام أنباءً عن سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب في قرية بمديرية خولان شرق صنعاء، طبقاً لقناة "العربية".
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