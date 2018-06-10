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لمواجهة كورونا.. استمرار الزيارات الميدانية للجنة سكن العمالة بالقنفذة

رئيس اللجنة لـ"سبق": 65 زيارة ميدانية غطت 2000 عامل بـ40 مسكنًا

استمرارًا لأعمال اللجنة الفرعية بمحافظة القنفذة لمتابعة سكن العمالة الأجنبية؛ قامت اللجنة بزيارات ميدانية لمقرات سكن العمالة الوافدة في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ حيث تعمل هذه اللجنة وفق آلية محددة، تضم عددًا من المعايير الصحية المهمة في تقييم اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية في سكن العمالة، تتضمن إمكانية تحقيق التباعد بين العمال وأعدادهم داخل مساكنهم، والكشف الطبي عليهم من قِبَل أطباء مختصين من الشؤون الصحية وبما يضمن عدم تفشي وباء كورونا في الأوساط العمالية.

وقال رئيس اللجنة علي بن أحمد الزبيدي لـ"سبق": إن اللجنة تقوم بدورها الوطني؛ وذلك بزيارات ميدانية منذ بداية أزمة كورونا (كوفيد-19) حسب توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ولفت إلى أن اللجنة عملت على عدة إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا في مساكن العمال؛ مضيفًا أن هذه الجولات والزيارات المستمرة حققت أهدافًا وخطوات إيجابية في متابعة تلك المساكن والاشتراطات الصحية بها، وإخلاء بعض الدور غير الصالحة صحيًّا ووقائيا بتلك المساكن، وأوضح الزبيدي أن اللجنة عملت على شرح مفصل عند زيارتهم لكل موقع والدور المطلوب من العمال، وما يجب عليهم القيام به لحمايه أنفسهم ومن يسكن؛ حيث تُعد هذه الحلول عاجلة وفق الاشتراطات التي صدرت بهذا الخصوص.

وأشار "الزبيدي" إلى أن عدد الزيارات الميدانية للجنة بلغت حتى الآن أكثر من (65) زيارة، غطت قرابة (2000) عامل، في (40) مسكنًا في المحافظة؛ خلاف تسعة مراكز تابعة لهذه المحافظة، وبمتابعة يومية من قِبَل محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع لعمل لجنة مساكن العمالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة ومعالجة الحالات، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ بعض مواقع إسكان العمال؛ مشددًا على أهمية مواصلة اللجنة الميدانية جهودها المميزة لمتابعة ورصد مساكن العمالة الأجنبية ومعالجة الحالات التي تم رصدها.

فيروس كورونا الجديد محافظة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمواجهة كورونا.. استمرار الزيارات الميدانية للجنة سكن العمالة بالقنفذة
سبق

استمرارًا لأعمال اللجنة الفرعية بمحافظة القنفذة لمتابعة سكن العمالة الأجنبية؛ قامت اللجنة بزيارات ميدانية لمقرات سكن العمالة الوافدة في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ حيث تعمل هذه اللجنة وفق آلية محددة، تضم عددًا من المعايير الصحية المهمة في تقييم اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية في سكن العمالة، تتضمن إمكانية تحقيق التباعد بين العمال وأعدادهم داخل مساكنهم، والكشف الطبي عليهم من قِبَل أطباء مختصين من الشؤون الصحية وبما يضمن عدم تفشي وباء كورونا في الأوساط العمالية.

وقال رئيس اللجنة علي بن أحمد الزبيدي لـ"سبق": إن اللجنة تقوم بدورها الوطني؛ وذلك بزيارات ميدانية منذ بداية أزمة كورونا (كوفيد-19) حسب توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ولفت إلى أن اللجنة عملت على عدة إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا في مساكن العمال؛ مضيفًا أن هذه الجولات والزيارات المستمرة حققت أهدافًا وخطوات إيجابية في متابعة تلك المساكن والاشتراطات الصحية بها، وإخلاء بعض الدور غير الصالحة صحيًّا ووقائيا بتلك المساكن، وأوضح الزبيدي أن اللجنة عملت على شرح مفصل عند زيارتهم لكل موقع والدور المطلوب من العمال، وما يجب عليهم القيام به لحمايه أنفسهم ومن يسكن؛ حيث تُعد هذه الحلول عاجلة وفق الاشتراطات التي صدرت بهذا الخصوص.

وأشار "الزبيدي" إلى أن عدد الزيارات الميدانية للجنة بلغت حتى الآن أكثر من (65) زيارة، غطت قرابة (2000) عامل، في (40) مسكنًا في المحافظة؛ خلاف تسعة مراكز تابعة لهذه المحافظة، وبمتابعة يومية من قِبَل محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع لعمل لجنة مساكن العمالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة ومعالجة الحالات، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ بعض مواقع إسكان العمال؛ مشددًا على أهمية مواصلة اللجنة الميدانية جهودها المميزة لمتابعة ورصد مساكن العمالة الأجنبية ومعالجة الحالات التي تم رصدها.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:58 AM

لمواجهة كورونا.. استمرار الزيارات الميدانية للجنة سكن العمالة بالقنفذة

رئيس اللجنة لـ"سبق": 65 زيارة ميدانية غطت 2000 عامل بـ40 مسكنًا

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علي السحاري - القنفذة
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استمرارًا لأعمال اللجنة الفرعية بمحافظة القنفذة لمتابعة سكن العمالة الأجنبية؛ قامت اللجنة بزيارات ميدانية لمقرات سكن العمالة الوافدة في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ حيث تعمل هذه اللجنة وفق آلية محددة، تضم عددًا من المعايير الصحية المهمة في تقييم اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية في سكن العمالة، تتضمن إمكانية تحقيق التباعد بين العمال وأعدادهم داخل مساكنهم، والكشف الطبي عليهم من قِبَل أطباء مختصين من الشؤون الصحية وبما يضمن عدم تفشي وباء كورونا في الأوساط العمالية.

وقال رئيس اللجنة علي بن أحمد الزبيدي لـ"سبق": إن اللجنة تقوم بدورها الوطني؛ وذلك بزيارات ميدانية منذ بداية أزمة كورونا (كوفيد-19) حسب توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ولفت إلى أن اللجنة عملت على عدة إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا في مساكن العمال؛ مضيفًا أن هذه الجولات والزيارات المستمرة حققت أهدافًا وخطوات إيجابية في متابعة تلك المساكن والاشتراطات الصحية بها، وإخلاء بعض الدور غير الصالحة صحيًّا ووقائيا بتلك المساكن، وأوضح الزبيدي أن اللجنة عملت على شرح مفصل عند زيارتهم لكل موقع والدور المطلوب من العمال، وما يجب عليهم القيام به لحمايه أنفسهم ومن يسكن؛ حيث تُعد هذه الحلول عاجلة وفق الاشتراطات التي صدرت بهذا الخصوص.

وأشار "الزبيدي" إلى أن عدد الزيارات الميدانية للجنة بلغت حتى الآن أكثر من (65) زيارة، غطت قرابة (2000) عامل، في (40) مسكنًا في المحافظة؛ خلاف تسعة مراكز تابعة لهذه المحافظة، وبمتابعة يومية من قِبَل محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع لعمل لجنة مساكن العمالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة ومعالجة الحالات، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ بعض مواقع إسكان العمال؛ مشددًا على أهمية مواصلة اللجنة الميدانية جهودها المميزة لمتابعة ورصد مساكن العمالة الأجنبية ومعالجة الحالات التي تم رصدها.

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