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وزير البيئة يدشن مشاريع مائية بالمدينة المنورة

بتكلفة تجاوزت 507 ملايين ريال

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الخميس، ستة مشاريع لخدمات المياه بالمدينة المنورة، ومحافظة ينبع، بتكلفة تجاوزت 507 ملايين ريال .

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للقطاع الشمالي والشمال الغربي، إبراهيم بن صالح الرقيبة، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه، المهندس سلطان الذبياني، وقيادات قطاع توزيع المياه بالمنطقة.

وتضمنت المشاريع المدشنة إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع الصرف الصحي لمدينة ينبع، حسب خطة المخططات المستهدفة للأحياء (ج 15 ـ ج 17 ـ ج 18)، إضافة إلى البدء في استقبال طلبات المواطنين لإيصال خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، إذ تمثل حوالي 25 في المئة كمرحلة أولى لأحياء مدينة ينبع، ويتوالى تباعًا تشغيل بقية المخططات المنفذة، حسب الخطة التشغيلية.

كما دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، التشغيل التجريبي لمحطتي معالجة الصرف الصحي بمحافظتي المهد وبدر، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة المهد 6000م3/اليوم، وتجاوزت تكلفتها أكثر من 38 مليون ريال، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظــــــة بدر 8000 م3/اليوم بتكلفة إجماليـة تجاوزت 29 مليون ريال.

وتم إنشاء محطتي معالجة مياه الصرف الصحي ببدر والمهد وفق أفضل المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية، إذ يتم تشغيلها بنظام المعالجة الثلاثية، مع إمكانية استخدام المياه الناتجة عن المعالجة في أغراض الري والزراعة والأغراض الصناعية.

وشملت المشاريع المدشنة في منطقة المدينة المنورة، أيضاً خزان وادي الفرع بسعة 10,000 م3 بتكلفة إجمالية بلغت 29,723,248 ريالاً.

ويمثل المشروع إحدى ركائز التنمية الحضرية لمركز وادي الفرع، ويخدم ما يقارب 40 ألف نسمة بقرى أبو ضباع وملح، من خلال توفير المصدر الأساسي للمياه لتغذية شبكات المياه وإيصالها إلى المنازل كإحدى أولويات وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تدشين سد قصيباء التدعيمي بمحافظة الحناكية بسعة تخزينية تبلغ 224.127م3، وتكلفة بلغت 4,338,664 ريالًا، وسد الحنو بمحافظة بدر بسعة تخزينية بلغت 141,435 م3، وتكلفة إجمالية بلغت 4,998,660 ريالاً، وتقوم بدور كبير في تقليل سرعة تدفق مياه السيول، والتحكم في جريانها بالأدوية، ومنع أخطار السيول التدميرية، مع الاستفادة من مياه السيول في تغذية المخزون الجوفي.

يذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تعزيز إنشاء السدود القائمة بمنطقة المدينة المنورةـ إذ بلغت 40 سدًا، سعتها التخزينية تتجاوز100 مليون متر مكعب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وزير البيئة يدشن مشاريع مائية بالمدينة المنورة
سبق

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الخميس، ستة مشاريع لخدمات المياه بالمدينة المنورة، ومحافظة ينبع، بتكلفة تجاوزت 507 ملايين ريال .

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للقطاع الشمالي والشمال الغربي، إبراهيم بن صالح الرقيبة، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه، المهندس سلطان الذبياني، وقيادات قطاع توزيع المياه بالمنطقة.

وتضمنت المشاريع المدشنة إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع الصرف الصحي لمدينة ينبع، حسب خطة المخططات المستهدفة للأحياء (ج 15 ـ ج 17 ـ ج 18)، إضافة إلى البدء في استقبال طلبات المواطنين لإيصال خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، إذ تمثل حوالي 25 في المئة كمرحلة أولى لأحياء مدينة ينبع، ويتوالى تباعًا تشغيل بقية المخططات المنفذة، حسب الخطة التشغيلية.

كما دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، التشغيل التجريبي لمحطتي معالجة الصرف الصحي بمحافظتي المهد وبدر، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة المهد 6000م3/اليوم، وتجاوزت تكلفتها أكثر من 38 مليون ريال، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظــــــة بدر 8000 م3/اليوم بتكلفة إجماليـة تجاوزت 29 مليون ريال.

وتم إنشاء محطتي معالجة مياه الصرف الصحي ببدر والمهد وفق أفضل المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية، إذ يتم تشغيلها بنظام المعالجة الثلاثية، مع إمكانية استخدام المياه الناتجة عن المعالجة في أغراض الري والزراعة والأغراض الصناعية.

وشملت المشاريع المدشنة في منطقة المدينة المنورة، أيضاً خزان وادي الفرع بسعة 10,000 م3 بتكلفة إجمالية بلغت 29,723,248 ريالاً.

ويمثل المشروع إحدى ركائز التنمية الحضرية لمركز وادي الفرع، ويخدم ما يقارب 40 ألف نسمة بقرى أبو ضباع وملح، من خلال توفير المصدر الأساسي للمياه لتغذية شبكات المياه وإيصالها إلى المنازل كإحدى أولويات وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تدشين سد قصيباء التدعيمي بمحافظة الحناكية بسعة تخزينية تبلغ 224.127م3، وتكلفة بلغت 4,338,664 ريالًا، وسد الحنو بمحافظة بدر بسعة تخزينية بلغت 141,435 م3، وتكلفة إجمالية بلغت 4,998,660 ريالاً، وتقوم بدور كبير في تقليل سرعة تدفق مياه السيول، والتحكم في جريانها بالأدوية، ومنع أخطار السيول التدميرية، مع الاستفادة من مياه السيول في تغذية المخزون الجوفي.

يذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تعزيز إنشاء السدود القائمة بمنطقة المدينة المنورةـ إذ بلغت 40 سدًا، سعتها التخزينية تتجاوز100 مليون متر مكعب.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
06:05 PM

وزير البيئة يدشن مشاريع مائية بالمدينة المنورة

بتكلفة تجاوزت 507 ملايين ريال

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الخميس، ستة مشاريع لخدمات المياه بالمدينة المنورة، ومحافظة ينبع، بتكلفة تجاوزت 507 ملايين ريال .

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للقطاع الشمالي والشمال الغربي، إبراهيم بن صالح الرقيبة، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه، المهندس سلطان الذبياني، وقيادات قطاع توزيع المياه بالمنطقة.

وتضمنت المشاريع المدشنة إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع الصرف الصحي لمدينة ينبع، حسب خطة المخططات المستهدفة للأحياء (ج 15 ـ ج 17 ـ ج 18)، إضافة إلى البدء في استقبال طلبات المواطنين لإيصال خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، إذ تمثل حوالي 25 في المئة كمرحلة أولى لأحياء مدينة ينبع، ويتوالى تباعًا تشغيل بقية المخططات المنفذة، حسب الخطة التشغيلية.

كما دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، التشغيل التجريبي لمحطتي معالجة الصرف الصحي بمحافظتي المهد وبدر، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة المهد 6000م3/اليوم، وتجاوزت تكلفتها أكثر من 38 مليون ريال، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظــــــة بدر 8000 م3/اليوم بتكلفة إجماليـة تجاوزت 29 مليون ريال.

وتم إنشاء محطتي معالجة مياه الصرف الصحي ببدر والمهد وفق أفضل المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية، إذ يتم تشغيلها بنظام المعالجة الثلاثية، مع إمكانية استخدام المياه الناتجة عن المعالجة في أغراض الري والزراعة والأغراض الصناعية.

وشملت المشاريع المدشنة في منطقة المدينة المنورة، أيضاً خزان وادي الفرع بسعة 10,000 م3 بتكلفة إجمالية بلغت 29,723,248 ريالاً.

ويمثل المشروع إحدى ركائز التنمية الحضرية لمركز وادي الفرع، ويخدم ما يقارب 40 ألف نسمة بقرى أبو ضباع وملح، من خلال توفير المصدر الأساسي للمياه لتغذية شبكات المياه وإيصالها إلى المنازل كإحدى أولويات وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تدشين سد قصيباء التدعيمي بمحافظة الحناكية بسعة تخزينية تبلغ 224.127م3، وتكلفة بلغت 4,338,664 ريالًا، وسد الحنو بمحافظة بدر بسعة تخزينية بلغت 141,435 م3، وتكلفة إجمالية بلغت 4,998,660 ريالاً، وتقوم بدور كبير في تقليل سرعة تدفق مياه السيول، والتحكم في جريانها بالأدوية، ومنع أخطار السيول التدميرية، مع الاستفادة من مياه السيول في تغذية المخزون الجوفي.

يذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تعزيز إنشاء السدود القائمة بمنطقة المدينة المنورةـ إذ بلغت 40 سدًا، سعتها التخزينية تتجاوز100 مليون متر مكعب.

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