النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضبط رجل أعمال ومحافظ سابق وضابطَي صف بأحد المطارات في قضايا رشوة

"نزاهة": إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير.. ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ

شاب يقتل شقيقه بعيار ناري اخترق رأسه أثناء مشاجرة بينهما بـ"ضمد"

مصادر: الأمن ألقى القبض على الجاني واتخذ الإجراءات النظامية على الفور

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه في محافظة ضمد بمنطقة جازان. وأفادت مصادر بأن الأمن ضبط الجاني، واتخذ الإجراءات النظامية على الفور.

وجاء في التفاصيل أن الشاب الذي لقي مصرعه بعيار ناري اشتبك في مشاجرة مع الأخ الأصغر، وبعدما احتدم الخلاف حمل الصغير مسدسًا وأطلق عيارًا ناريًّا منه اخترق رأس شقيقه، وأرداه قتيلاً.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاب يقتل شقيقه بعيار ناري اخترق رأسه أثناء مشاجرة بينهما بـ"ضمد"
سبق

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه في محافظة ضمد بمنطقة جازان. وأفادت مصادر بأن الأمن ضبط الجاني، واتخذ الإجراءات النظامية على الفور.

وجاء في التفاصيل أن الشاب الذي لقي مصرعه بعيار ناري اشتبك في مشاجرة مع الأخ الأصغر، وبعدما احتدم الخلاف حمل الصغير مسدسًا وأطلق عيارًا ناريًّا منه اخترق رأس شقيقه، وأرداه قتيلاً.


10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:08 PM

شاب يقتل شقيقه بعيار ناري اخترق رأسه أثناء مشاجرة بينهما بـ"ضمد"

مصادر: الأمن ألقى القبض على الجاني واتخذ الإجراءات النظامية على الفور

A A A
محمد المواسي - جازان
9
11,927

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه في محافظة ضمد بمنطقة جازان. وأفادت مصادر بأن الأمن ضبط الجاني، واتخذ الإجراءات النظامية على الفور.

وجاء في التفاصيل أن الشاب الذي لقي مصرعه بعيار ناري اشتبك في مشاجرة مع الأخ الأصغر، وبعدما احتدم الخلاف حمل الصغير مسدسًا وأطلق عيارًا ناريًّا منه اخترق رأس شقيقه، وأرداه قتيلاً.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,805
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,229
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,081
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,551

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة