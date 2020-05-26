النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالتعاون مع البريد.."سجون مكة" تعايد أسر النزلاء والقائمين على مكافحة كورونا

إيصال الهدايا لمنازلهم في وقت قياسي تحت شعار "كلنا مسؤول"

قدمت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك هدايا العيد لأسر النزلاء وللقائمين على مكافحة فيروس "كورونا" من رجال الأمن والكادر الصحي، بالتعاون مع جمعية تراحم بالعاصمة المقدسة والبريد السعودي وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة تحت شعار "كلنا مسؤول".

وفي التفاصيل، بادرت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بتوزيع هدايا العيد لأسر النزلاء بوساطة البريد السعودي الذي أسهم في توصيل الهدايا إلى منازلهم في وقت قياسي، فيما استكمل توزيع الهدايا لرجال الأمن والكادر الصحي المشاركين في مهمة منع التجول للحد من انتشار جائحة "كورونا".

من جهة أخرى، قدم العديد من أسر النزلاء شكرهم للمديرية العامة للسجون التي بادرت بمشاركتهم فرحة العيد من خلال توزيع الهدايا لهم، سائلين الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا وأن يديم على الجميع الصحة والعافية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالتعاون مع البريد.."سجون مكة" تعايد أسر النزلاء والقائمين على مكافحة كورونا
سبق

قدمت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك هدايا العيد لأسر النزلاء وللقائمين على مكافحة فيروس "كورونا" من رجال الأمن والكادر الصحي، بالتعاون مع جمعية تراحم بالعاصمة المقدسة والبريد السعودي وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة تحت شعار "كلنا مسؤول".

وفي التفاصيل، بادرت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بتوزيع هدايا العيد لأسر النزلاء بوساطة البريد السعودي الذي أسهم في توصيل الهدايا إلى منازلهم في وقت قياسي، فيما استكمل توزيع الهدايا لرجال الأمن والكادر الصحي المشاركين في مهمة منع التجول للحد من انتشار جائحة "كورونا".

من جهة أخرى، قدم العديد من أسر النزلاء شكرهم للمديرية العامة للسجون التي بادرت بمشاركتهم فرحة العيد من خلال توزيع الهدايا لهم، سائلين الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا وأن يديم على الجميع الصحة والعافية.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:54 AM

بالتعاون مع البريد.."سجون مكة" تعايد أسر النزلاء والقائمين على مكافحة كورونا

إيصال الهدايا لمنازلهم في وقت قياسي تحت شعار "كلنا مسؤول"

A A A
متعب البقمي - جدة
0
873

قدمت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك هدايا العيد لأسر النزلاء وللقائمين على مكافحة فيروس "كورونا" من رجال الأمن والكادر الصحي، بالتعاون مع جمعية تراحم بالعاصمة المقدسة والبريد السعودي وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة تحت شعار "كلنا مسؤول".

وفي التفاصيل، بادرت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بتوزيع هدايا العيد لأسر النزلاء بوساطة البريد السعودي الذي أسهم في توصيل الهدايا إلى منازلهم في وقت قياسي، فيما استكمل توزيع الهدايا لرجال الأمن والكادر الصحي المشاركين في مهمة منع التجول للحد من انتشار جائحة "كورونا".

من جهة أخرى، قدم العديد من أسر النزلاء شكرهم للمديرية العامة للسجون التي بادرت بمشاركتهم فرحة العيد من خلال توزيع الهدايا لهم، سائلين الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا وأن يديم على الجميع الصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,816
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,588

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة