بالتعاون مع البريد.."سجون مكة" تعايد أسر النزلاء والقائمين على مكافحة كورونا

إيصال الهدايا لمنازلهم في وقت قياسي تحت شعار "كلنا مسؤول"

قدمت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك هدايا العيد لأسر النزلاء وللقائمين على مكافحة فيروس "كورونا" من رجال الأمن والكادر الصحي، بالتعاون مع جمعية تراحم بالعاصمة المقدسة والبريد السعودي وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة تحت شعار "كلنا مسؤول".

وفي التفاصيل، بادرت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بتوزيع هدايا العيد لأسر النزلاء بوساطة البريد السعودي الذي أسهم في توصيل الهدايا إلى منازلهم في وقت قياسي، فيما استكمل توزيع الهدايا لرجال الأمن والكادر الصحي المشاركين في مهمة منع التجول للحد من انتشار جائحة "كورونا".

من جهة أخرى، قدم العديد من أسر النزلاء شكرهم للمديرية العامة للسجون التي بادرت بمشاركتهم فرحة العيد من خلال توزيع الهدايا لهم، سائلين الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا وأن يديم على الجميع الصحة والعافية.