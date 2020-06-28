النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493

"حسام بن سعود" يوجّه إمارة الباحة بإجراء مقابلات الترقيات افتراضيًا

عملاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي للموظفين المرشحين على الترقيات، والبالغ عددهم ٣٢١ موظفًا للمرحلة الثالثة.

يأتي ذلك عملاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين، حيث بدأت الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة إجراء المقابلات الشخصية بمتابعة وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة حميد بن محمد آل متعب أنه تم وضع خطة عمل لإجراء المقابلات مع الموظفين المرشحين من المرتبة العاشرة فما دون، حيث يعتبر ذلك أول اجراء من نوعه على مستوى المنطقة.

وأضاف آل متعب أنه سيتم ترشيح الموظفين وإجراء المفاضلات عبر منصة مسار آليًا واعتماد المحضر بعد اكتمال بيانات الموظفين من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية.

أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حسام بن سعود" يوجّه إمارة الباحة بإجراء مقابلات الترقيات افتراضيًا
سبق

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي للموظفين المرشحين على الترقيات، والبالغ عددهم ٣٢١ موظفًا للمرحلة الثالثة.

يأتي ذلك عملاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين، حيث بدأت الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة إجراء المقابلات الشخصية بمتابعة وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة حميد بن محمد آل متعب أنه تم وضع خطة عمل لإجراء المقابلات مع الموظفين المرشحين من المرتبة العاشرة فما دون، حيث يعتبر ذلك أول اجراء من نوعه على مستوى المنطقة.

وأضاف آل متعب أنه سيتم ترشيح الموظفين وإجراء المفاضلات عبر منصة مسار آليًا واعتماد المحضر بعد اكتمال بيانات الموظفين من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
04:01 PM

"حسام بن سعود" يوجّه إمارة الباحة بإجراء مقابلات الترقيات افتراضيًا

عملاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
652

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي للموظفين المرشحين على الترقيات، والبالغ عددهم ٣٢١ موظفًا للمرحلة الثالثة.

يأتي ذلك عملاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين، حيث بدأت الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة إجراء المقابلات الشخصية بمتابعة وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة حميد بن محمد آل متعب أنه تم وضع خطة عمل لإجراء المقابلات مع الموظفين المرشحين من المرتبة العاشرة فما دون، حيث يعتبر ذلك أول اجراء من نوعه على مستوى المنطقة.

وأضاف آل متعب أنه سيتم ترشيح الموظفين وإجراء المفاضلات عبر منصة مسار آليًا واعتماد المحضر بعد اكتمال بيانات الموظفين من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,464
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,296
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,616

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة