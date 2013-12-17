حذّر من "أوميكرون".. "بايدن" يتوقّع "شتاءً من المرض الشديد والموت" لغير الملقحين

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ من أن متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا "سيبدأ في الانتشار بسرعة أكبر" في الولايات المتحدة، وحثّ الأمريكيين على تلقي اللقاح أو الجرعة المعزّزة منه.

فيما دعت مجموعة السبع إلى التعاون الدولي في مواجهة سلالة "أوميكرون" التي وصفوها بأنها "أكبر تهديدٍ حالي للصحة العامة العالمية".

بايدن؛ قال إن "الحماية الحقيقية الوحيدة هي الحصول على اللقاح"، متوقعاً "شتاءً من المرض الشديد والموت" للأشخاص غير الملقحين.

واستدعى بايدن؛ الصحفيين في نهاية اجتماع بشأن الوباء، لإرسال رسالة مباشرة إلى الأمريكيين، بحسب قوله.

وشدّد على أهمية حصول الأشخاص الملقحين على جرعة معزّزة، وأولئك الذين لم يتلقوا اللقاح بعد على جرعتهم الأولى، طبقاً لـ "بي بي سي".