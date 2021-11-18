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"ريف" تختتم برنامج تأهيل قيادات المنظمات غير الربحية بمحافظات وأرياف الرياض

بعقد دورة الابتكار والاستثمار الاجتماعي:

اختتمت جمعية تنمية المجتمعات الريفية "ريف" بمنطقة الرياض, برنامج تأهيل قيادات المنظمات غير الربحية في محافظات وأرياف منطقة الرياض بعقد دورة الابتكار والاستثمار الاجتماعي.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمود بن فهد الحمود، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة المديرين التنفيذيين بالجمعيات واللجان في مراكز ومحافظات منطقة الرياض، وفق مجموعة من المحاور والجدارات التي يحتاج إليها المدير التنفيذي ومسؤولو البرامج والمشروعات.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من البرامج والأنشطة اللازمة لقيادات الجمعيات واللجان، على رأسها مهارات المدير التنفيذي في الحوكمة والجودة والتخطيط والمتابعة، وكذلك في الاستدامة المالية، وتنمية الموارد المالية، وإعداد البرامج المجتمعية المتميزة، وإدارة المواهب والموارد البشرية والاستثمار والابتكار الاجتماعي، ويقدمها نخبة من المدربين والخبراء.

وقال: "تتطلع الجمعية إلى إقامة المزيد من البرامج الهادفة إلى تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض للجنسين رجالاً ونساءً، وكذلك إلى بناء فرق تطوعية وبرامج للقادة الإعلاميين.

وتعقد جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض ذلك البرنامج بشراكة إستراتيجية مع لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض.

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"ريف" تختتم برنامج تأهيل قيادات المنظمات غير الربحية بمحافظات وأرياف الرياض
سبق

اختتمت جمعية تنمية المجتمعات الريفية "ريف" بمنطقة الرياض, برنامج تأهيل قيادات المنظمات غير الربحية في محافظات وأرياف منطقة الرياض بعقد دورة الابتكار والاستثمار الاجتماعي.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمود بن فهد الحمود، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة المديرين التنفيذيين بالجمعيات واللجان في مراكز ومحافظات منطقة الرياض، وفق مجموعة من المحاور والجدارات التي يحتاج إليها المدير التنفيذي ومسؤولو البرامج والمشروعات.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من البرامج والأنشطة اللازمة لقيادات الجمعيات واللجان، على رأسها مهارات المدير التنفيذي في الحوكمة والجودة والتخطيط والمتابعة، وكذلك في الاستدامة المالية، وتنمية الموارد المالية، وإعداد البرامج المجتمعية المتميزة، وإدارة المواهب والموارد البشرية والاستثمار والابتكار الاجتماعي، ويقدمها نخبة من المدربين والخبراء.

وقال: "تتطلع الجمعية إلى إقامة المزيد من البرامج الهادفة إلى تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض للجنسين رجالاً ونساءً، وكذلك إلى بناء فرق تطوعية وبرامج للقادة الإعلاميين.

وتعقد جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض ذلك البرنامج بشراكة إستراتيجية مع لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:50 PM

"ريف" تختتم برنامج تأهيل قيادات المنظمات غير الربحية بمحافظات وأرياف الرياض

بعقد دورة الابتكار والاستثمار الاجتماعي:

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت جمعية تنمية المجتمعات الريفية "ريف" بمنطقة الرياض, برنامج تأهيل قيادات المنظمات غير الربحية في محافظات وأرياف منطقة الرياض بعقد دورة الابتكار والاستثمار الاجتماعي.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمود بن فهد الحمود، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة المديرين التنفيذيين بالجمعيات واللجان في مراكز ومحافظات منطقة الرياض، وفق مجموعة من المحاور والجدارات التي يحتاج إليها المدير التنفيذي ومسؤولو البرامج والمشروعات.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من البرامج والأنشطة اللازمة لقيادات الجمعيات واللجان، على رأسها مهارات المدير التنفيذي في الحوكمة والجودة والتخطيط والمتابعة، وكذلك في الاستدامة المالية، وتنمية الموارد المالية، وإعداد البرامج المجتمعية المتميزة، وإدارة المواهب والموارد البشرية والاستثمار والابتكار الاجتماعي، ويقدمها نخبة من المدربين والخبراء.

وقال: "تتطلع الجمعية إلى إقامة المزيد من البرامج الهادفة إلى تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض للجنسين رجالاً ونساءً، وكذلك إلى بناء فرق تطوعية وبرامج للقادة الإعلاميين.

وتعقد جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض ذلك البرنامج بشراكة إستراتيجية مع لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض.

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