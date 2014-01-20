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مدير عام الشؤون الهندسية لحرس الحدود يقلد "الدرع" رتبة رائد

قلَّد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مهندس نبيل بن أحمد الرويثي، في مكتبة بالمديرية، النقيب مهندس حمد بن جاسر الدرع، رتبة رائد، وذلك بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية، العقيد مهندس محمد بن فريد حواري، ومدير إدارة التشغيل والصيانة، العقيد مهندس مازن بن عبدالله الأنصاري.

وأعرب الرائد "الدرع" عن بالغ سعادته بتلك الترقية؛ متمنيًا من الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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مدير عام الشؤون الهندسية لحرس الحدود يقلد "الدرع" رتبة رائد
سبق

قلَّد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مهندس نبيل بن أحمد الرويثي، في مكتبة بالمديرية، النقيب مهندس حمد بن جاسر الدرع، رتبة رائد، وذلك بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية، العقيد مهندس محمد بن فريد حواري، ومدير إدارة التشغيل والصيانة، العقيد مهندس مازن بن عبدالله الأنصاري.

وأعرب الرائد "الدرع" عن بالغ سعادته بتلك الترقية؛ متمنيًا من الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
04:35 PM

مدير عام الشؤون الهندسية لحرس الحدود يقلد "الدرع" رتبة رائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلَّد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مهندس نبيل بن أحمد الرويثي، في مكتبة بالمديرية، النقيب مهندس حمد بن جاسر الدرع، رتبة رائد، وذلك بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية، العقيد مهندس محمد بن فريد حواري، ومدير إدارة التشغيل والصيانة، العقيد مهندس مازن بن عبدالله الأنصاري.

وأعرب الرائد "الدرع" عن بالغ سعادته بتلك الترقية؛ متمنيًا من الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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