النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة

طرح في معرض الرياض الدولي للكتاب.. وسلّط الضوء على مفهومها

جسّد كتاب "العرضة السعودية" الذي حضر في معرض الرياض الدولي للكتاب، مفهوم العرضة وماهيتها حيث تطرق لتعريفها ومناسبات الأوقات وعرضها وأهدافها، وتضمن الكتاب أيضًا أصالة العرضة في الفصل الثاني، حيث يستعرض البعد الثقافي لها وأصلها في المملكة ومسمياتها في السعودية والخليج، وكيف تحولت العرضة النجدية إلى العرضة السعودية.

وفي الفصل الثالث تم تفصيل الإيقاعات والضروب في العرضة السعودية.

وتفصيلًا لتاريخ العرضة السعودية وعلاقتها مع ملوك المملكة؛ تناول الفصل الرابع ارتباط كل ملك على حدة بدايةً من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وصولاّ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأبرز الفصل الخامس أغراض شعر العرضة السعودية وبحورها، وأشهر قصائدها.

في زاوية أخرى من المعرض استعرض كتاب "الجَمل" ارتباطه بالفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة لباحث الآثار في منظمة اليونسكو الدكتور مجيد خان، وفي نفس الكتاب يدون المحتوى باللغة العربية والإنجليزية، وأتى بخمسة فصول تدون أهمية الجمل في تشكيل بناء جزيرة العرب وللعرب على مر العصور.
وجاء في الفصل الأول وصف الإبل العربي من ناحية إلى ماذا يرمز وما هي ميزاته، ومسمياته في البادية، وأرخ الفصل الثاني نشأة الجمل في الجزيرة العربية وأول ظهور له، وتضمنت الفصول الثلاثة الأخيرة شرحًا وصورًا تدور حول الرسوم الصخرية للجمل في المملكة العربية السعودية وذلك في الفصل الثالث، والفصل الرابع يعرض ارتباط الجمل بالوسوم والرموز القبلية، وللاستزادة تناول الفصل الخامس عناوين أكثر تشعبًا يهتم بها الباحثين والمتخصصين.

ولم تقتصر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على نشر الموروث الثقافي على الفئة القراء الكبار فقط، بل أضافت كتبًا بشكل قصصي مُثرٍ للأطفال، حيث ظهر كتاب "العرضة السعودية" بنسخة مصغرة تبعث على تحريك المشاعر الوطنية للطفل من عمر 6 سنوات، وتم إطلاقه تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني وبيعه لأول مرة في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأبرز كتاب "قعود" طبيعة حياة الجمل والتي رويت كقصة موجهة للأطفال من عمر 9-12 سنة، تسهم في التركيز على تعزيز ثقة الطفل بنفسه، ونشر باللغتين العربية والإنجليزية.

يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعرض المزيد من الكتب التي تثري الموروث الثقافي منها: كتاب ملامح وأماكن السعودية وكتاب الحجر وكتاب فهرس المخطوطات بجزأين الأول والثاني يتناول محتواهما أكثر من 700 مخطوطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة
سبق

جسّد كتاب "العرضة السعودية" الذي حضر في معرض الرياض الدولي للكتاب، مفهوم العرضة وماهيتها حيث تطرق لتعريفها ومناسبات الأوقات وعرضها وأهدافها، وتضمن الكتاب أيضًا أصالة العرضة في الفصل الثاني، حيث يستعرض البعد الثقافي لها وأصلها في المملكة ومسمياتها في السعودية والخليج، وكيف تحولت العرضة النجدية إلى العرضة السعودية.

وفي الفصل الثالث تم تفصيل الإيقاعات والضروب في العرضة السعودية.

وتفصيلًا لتاريخ العرضة السعودية وعلاقتها مع ملوك المملكة؛ تناول الفصل الرابع ارتباط كل ملك على حدة بدايةً من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وصولاّ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأبرز الفصل الخامس أغراض شعر العرضة السعودية وبحورها، وأشهر قصائدها.

في زاوية أخرى من المعرض استعرض كتاب "الجَمل" ارتباطه بالفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة لباحث الآثار في منظمة اليونسكو الدكتور مجيد خان، وفي نفس الكتاب يدون المحتوى باللغة العربية والإنجليزية، وأتى بخمسة فصول تدون أهمية الجمل في تشكيل بناء جزيرة العرب وللعرب على مر العصور.
وجاء في الفصل الأول وصف الإبل العربي من ناحية إلى ماذا يرمز وما هي ميزاته، ومسمياته في البادية، وأرخ الفصل الثاني نشأة الجمل في الجزيرة العربية وأول ظهور له، وتضمنت الفصول الثلاثة الأخيرة شرحًا وصورًا تدور حول الرسوم الصخرية للجمل في المملكة العربية السعودية وذلك في الفصل الثالث، والفصل الرابع يعرض ارتباط الجمل بالوسوم والرموز القبلية، وللاستزادة تناول الفصل الخامس عناوين أكثر تشعبًا يهتم بها الباحثين والمتخصصين.

ولم تقتصر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على نشر الموروث الثقافي على الفئة القراء الكبار فقط، بل أضافت كتبًا بشكل قصصي مُثرٍ للأطفال، حيث ظهر كتاب "العرضة السعودية" بنسخة مصغرة تبعث على تحريك المشاعر الوطنية للطفل من عمر 6 سنوات، وتم إطلاقه تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني وبيعه لأول مرة في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأبرز كتاب "قعود" طبيعة حياة الجمل والتي رويت كقصة موجهة للأطفال من عمر 9-12 سنة، تسهم في التركيز على تعزيز ثقة الطفل بنفسه، ونشر باللغتين العربية والإنجليزية.

يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعرض المزيد من الكتب التي تثري الموروث الثقافي منها: كتاب ملامح وأماكن السعودية وكتاب الحجر وكتاب فهرس المخطوطات بجزأين الأول والثاني يتناول محتواهما أكثر من 700 مخطوطة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
05:05 PM

كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة

طرح في معرض الرياض الدولي للكتاب.. وسلّط الضوء على مفهومها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
267

جسّد كتاب "العرضة السعودية" الذي حضر في معرض الرياض الدولي للكتاب، مفهوم العرضة وماهيتها حيث تطرق لتعريفها ومناسبات الأوقات وعرضها وأهدافها، وتضمن الكتاب أيضًا أصالة العرضة في الفصل الثاني، حيث يستعرض البعد الثقافي لها وأصلها في المملكة ومسمياتها في السعودية والخليج، وكيف تحولت العرضة النجدية إلى العرضة السعودية.

وفي الفصل الثالث تم تفصيل الإيقاعات والضروب في العرضة السعودية.

وتفصيلًا لتاريخ العرضة السعودية وعلاقتها مع ملوك المملكة؛ تناول الفصل الرابع ارتباط كل ملك على حدة بدايةً من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وصولاّ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأبرز الفصل الخامس أغراض شعر العرضة السعودية وبحورها، وأشهر قصائدها.

في زاوية أخرى من المعرض استعرض كتاب "الجَمل" ارتباطه بالفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة لباحث الآثار في منظمة اليونسكو الدكتور مجيد خان، وفي نفس الكتاب يدون المحتوى باللغة العربية والإنجليزية، وأتى بخمسة فصول تدون أهمية الجمل في تشكيل بناء جزيرة العرب وللعرب على مر العصور.
وجاء في الفصل الأول وصف الإبل العربي من ناحية إلى ماذا يرمز وما هي ميزاته، ومسمياته في البادية، وأرخ الفصل الثاني نشأة الجمل في الجزيرة العربية وأول ظهور له، وتضمنت الفصول الثلاثة الأخيرة شرحًا وصورًا تدور حول الرسوم الصخرية للجمل في المملكة العربية السعودية وذلك في الفصل الثالث، والفصل الرابع يعرض ارتباط الجمل بالوسوم والرموز القبلية، وللاستزادة تناول الفصل الخامس عناوين أكثر تشعبًا يهتم بها الباحثين والمتخصصين.

ولم تقتصر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على نشر الموروث الثقافي على الفئة القراء الكبار فقط، بل أضافت كتبًا بشكل قصصي مُثرٍ للأطفال، حيث ظهر كتاب "العرضة السعودية" بنسخة مصغرة تبعث على تحريك المشاعر الوطنية للطفل من عمر 6 سنوات، وتم إطلاقه تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني وبيعه لأول مرة في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأبرز كتاب "قعود" طبيعة حياة الجمل والتي رويت كقصة موجهة للأطفال من عمر 9-12 سنة، تسهم في التركيز على تعزيز ثقة الطفل بنفسه، ونشر باللغتين العربية والإنجليزية.

يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعرض المزيد من الكتب التي تثري الموروث الثقافي منها: كتاب ملامح وأماكن السعودية وكتاب الحجر وكتاب فهرس المخطوطات بجزأين الأول والثاني يتناول محتواهما أكثر من 700 مخطوطة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,992
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,497

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة