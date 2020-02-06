بعد أن تأخر بهدفين.. الأهلي يقلب الطاولة في وجه الاتفاق

في قمة مباريات الجولة 17 من الدوري

تغلب الأهلي على ضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

تمكن فريق الاتفاق من إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد جاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم لاعبه باربوسا دي سوزا عند الدقيقة 37. فيما لم يتمكن الهجوم الأهلاوي من إدراك التعادل طوال مجريات الشوط.

وفي الشوط الثاني أضاف فيلب كيش الهدف الاتفاقي من ركلة جزاء واضعاً الكرة على يمين الحارس المسيليم.

وفي الدقيقة 79 قلص حسين المقهوي النتيجة للأهلي مضيفاً الهدف الأول.

وأدرك يوسف بلايلي التعادل للأهلي من ركلة جزاء عند الدقيقة 85. قبل أن يختتم مسلسل الأهداف بالثالث عند الدقيقة 90+4

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث بينما بقي الاتفاق على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الحادي عشر.