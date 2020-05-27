حدث لأول مرة قبل 6 مليارات سنة.. تصادم كوني سرّع ميلاد نظامنا الشمسي

وقع بين "درب التبانة" و"ساجيتاريوس"

استنتج علماء أن تسارعاً قد حدث على ما يبدو في عملية تكوّن النجوم في مجرة درب التبانة ، بالتزامن مع نشأة نظامنا الشمسي قبل أكثر من 4.5 مليار سنة؛ نتيجة لاصطدام بين مجرتنا ومجرة أصغر يطلق عليها اسم ساجيتاريوس، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وبيّن العلماء أن اصطداماً مثل هذا لا يشمل عادة تصادماً مباشراً بين النجوم، لكنه قد يؤدي لتهيئة الوضع لتشكل النجوم، وذلك على سبيل المثال عن طريق زيادة كمية الغاز في المجرة أو بالمزج بين سحب من الغازات.

وذكر العلماء أن المجرتين اصطدمتا لأول مرة قبل أكثر من ستة مليارات سنة، ومنذ ذلك الحين عبرت مجرة ساجيتاريوس، وهي مجرة قزمة أقل حجماً من درب اللبانة بعشرة آلاف مرة، مرتين قرص مجرتنا الهائل، الذي يضم معظم نجومها البالغ عددها نحو مائة مليار نجم.



وأضافوا أن التصادمات الثلاثة بين المجرتين رافقت فورة من تشكل النجوم في درب اللبانة.

في سياق متصل، كشف مرصد جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية عن عملية تكوّن طويلة للنجوم قبل ما بين 6.2 مليار سنة و4.2 مليار سنة ارتبطت بالاصطدام الأول، وترتبط فورتان أخريان من تكون النجوم بالاصطدام بين المجرتين بلغتا ذروتهما قبل 1.9 مليار سنة ومليار سنة واستمرت كل منهما بضع مئات الملايين من السنين.