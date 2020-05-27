النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

حدث لأول مرة قبل 6 مليارات سنة.. تصادم كوني سرّع ميلاد نظامنا الشمسي

وقع بين "درب التبانة" و"ساجيتاريوس"

استنتج علماء أن تسارعاً قد حدث على ما يبدو في عملية تكوّن النجوم في مجرة درب التبانة ، بالتزامن مع نشأة نظامنا الشمسي قبل أكثر من 4.5 مليار سنة؛ نتيجة لاصطدام بين مجرتنا ومجرة أصغر يطلق عليها اسم ساجيتاريوس، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وبيّن العلماء أن اصطداماً مثل هذا لا يشمل عادة تصادماً مباشراً بين النجوم، لكنه قد يؤدي لتهيئة الوضع لتشكل النجوم، وذلك على سبيل المثال عن طريق زيادة كمية الغاز في المجرة أو بالمزج بين سحب من الغازات.

وذكر العلماء أن المجرتين اصطدمتا لأول مرة قبل أكثر من ستة مليارات سنة، ومنذ ذلك الحين عبرت مجرة ساجيتاريوس، وهي مجرة قزمة أقل حجماً من درب اللبانة بعشرة آلاف مرة، مرتين قرص مجرتنا الهائل، الذي يضم معظم نجومها البالغ عددها نحو مائة مليار نجم.


وأضافوا أن التصادمات الثلاثة بين المجرتين رافقت فورة من تشكل النجوم في درب اللبانة.

في سياق متصل، كشف مرصد جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية عن عملية تكوّن طويلة للنجوم قبل ما بين 6.2 مليار سنة و4.2 مليار سنة ارتبطت بالاصطدام الأول، وترتبط فورتان أخريان من تكون النجوم بالاصطدام بين المجرتين بلغتا ذروتهما قبل 1.9 مليار سنة ومليار سنة واستمرت كل منهما بضع مئات الملايين من السنين.

ساجيتاريوس مجرة درب التبانة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حدث لأول مرة قبل 6 مليارات سنة.. تصادم كوني سرّع ميلاد نظامنا الشمسي
سبق

استنتج علماء أن تسارعاً قد حدث على ما يبدو في عملية تكوّن النجوم في مجرة درب التبانة ، بالتزامن مع نشأة نظامنا الشمسي قبل أكثر من 4.5 مليار سنة؛ نتيجة لاصطدام بين مجرتنا ومجرة أصغر يطلق عليها اسم ساجيتاريوس، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وبيّن العلماء أن اصطداماً مثل هذا لا يشمل عادة تصادماً مباشراً بين النجوم، لكنه قد يؤدي لتهيئة الوضع لتشكل النجوم، وذلك على سبيل المثال عن طريق زيادة كمية الغاز في المجرة أو بالمزج بين سحب من الغازات.

وذكر العلماء أن المجرتين اصطدمتا لأول مرة قبل أكثر من ستة مليارات سنة، ومنذ ذلك الحين عبرت مجرة ساجيتاريوس، وهي مجرة قزمة أقل حجماً من درب اللبانة بعشرة آلاف مرة، مرتين قرص مجرتنا الهائل، الذي يضم معظم نجومها البالغ عددها نحو مائة مليار نجم.


وأضافوا أن التصادمات الثلاثة بين المجرتين رافقت فورة من تشكل النجوم في درب اللبانة.

في سياق متصل، كشف مرصد جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية عن عملية تكوّن طويلة للنجوم قبل ما بين 6.2 مليار سنة و4.2 مليار سنة ارتبطت بالاصطدام الأول، وترتبط فورتان أخريان من تكون النجوم بالاصطدام بين المجرتين بلغتا ذروتهما قبل 1.9 مليار سنة ومليار سنة واستمرت كل منهما بضع مئات الملايين من السنين.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
03:10 PM
اخر تعديل
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:00 PM

حدث لأول مرة قبل 6 مليارات سنة.. تصادم كوني سرّع ميلاد نظامنا الشمسي

وقع بين "درب التبانة" و"ساجيتاريوس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,936

استنتج علماء أن تسارعاً قد حدث على ما يبدو في عملية تكوّن النجوم في مجرة درب التبانة ، بالتزامن مع نشأة نظامنا الشمسي قبل أكثر من 4.5 مليار سنة؛ نتيجة لاصطدام بين مجرتنا ومجرة أصغر يطلق عليها اسم ساجيتاريوس، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وبيّن العلماء أن اصطداماً مثل هذا لا يشمل عادة تصادماً مباشراً بين النجوم، لكنه قد يؤدي لتهيئة الوضع لتشكل النجوم، وذلك على سبيل المثال عن طريق زيادة كمية الغاز في المجرة أو بالمزج بين سحب من الغازات.

وذكر العلماء أن المجرتين اصطدمتا لأول مرة قبل أكثر من ستة مليارات سنة، ومنذ ذلك الحين عبرت مجرة ساجيتاريوس، وهي مجرة قزمة أقل حجماً من درب اللبانة بعشرة آلاف مرة، مرتين قرص مجرتنا الهائل، الذي يضم معظم نجومها البالغ عددها نحو مائة مليار نجم.


وأضافوا أن التصادمات الثلاثة بين المجرتين رافقت فورة من تشكل النجوم في درب اللبانة.

في سياق متصل، كشف مرصد جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية عن عملية تكوّن طويلة للنجوم قبل ما بين 6.2 مليار سنة و4.2 مليار سنة ارتبطت بالاصطدام الأول، وترتبط فورتان أخريان من تكون النجوم بالاصطدام بين المجرتين بلغتا ذروتهما قبل 1.9 مليار سنة ومليار سنة واستمرت كل منهما بضع مئات الملايين من السنين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,557
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,839
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,874
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,645

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة